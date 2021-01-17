 

Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли

17.01.2021, 14:36, Новости дня
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На борту затонувшего российского сухогруза Arvin находились 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

«На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается», – сообщил Гюнер, информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее стало известно о том, что в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз. Гюнер также заявил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия.



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