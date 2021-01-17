«Бабахнет громко» – при Байдене украинский конфликт достигнет новой степени обострения

17.01.2021, 13:52, Новости дня

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Новая администрация Белого дома во главе с демократом Джо Байденом будет стремиться к окончательному урегулированию украинского конфликта, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И возможное назначение в государственный департамент США дипломата Виктории Нуланд свидетельствует о том, что для этого будут использоваться все доступные средства: от военных до гибридных.

При новом президенте США Джо Байдене украинский конфликт «достигнет новой степени обострения», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Бабахнет громко», уверен автор статьи. Немецкий журналист считает, что в этот раз Вашингтон будет стремиться к окончательному урегулированию кризиса. Вопрос в том, сможет ли РФ устоять перед давлением США.

Если Байден назначит дипломата Викторию Нуланд на должность в американском Государственном департаменте, это станет «удачей» для Украины, ведь она — ярый сторонник антироссийской политики, продолжает издание. Нуланд считает, что в 2021 году США должны возглавить демократии всего мира для более эффективной борьбы с Кремлём.

По её мнению, Западу нужно предпринимать конкретные шаги для того, чтобы повысить для Москвы стоимость конфронтации и милитаризации. Под этими шагами она подразумевает сохранение больших оборонных бюджетов, дальнейшую модернизацию ядерного оружия, принадлежащего США и их союзникам, использование новых видов ракет и систем ПВО, создание постоянных военных баз вдоль восточной границы НАТО, а также увеличение количества совместных учений.

Нуланд также призывает не забывать о том, что русские недовольным экономическом спадом в их стране. Покупательная способность граждан падает. По мнению американского дипломата, глава Кремля слишком увлёкся «внешнеполитическими авантюрами», мало заботясь о благополучии своего народа, но пока что удерживается на плаву благодаря Фонду национального благосостояния.