В Германии разрешили строить «Северный поток – 2», но сразу начать не получится

17.01.2021, 13:52, Новости дня

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Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии разрешило продолжить укладку трубопровода «Северный поток — 2», пишет Das Erste. Но это не означает, что работы начнутся прямо сейчас. Во-первых, консорциум Nord Stream сам хочет сначала завершить ряд технических испытаний. Во-вторых, у организаций по защите окружающей среды могут возникнуть возражения по поводу возобновления строительства.

Сегодня в первой половине дня появились сообщения о том, что трубопровод по дну Балтийского моря «Северный поток — 2» можно строить дальше. Теперь же Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии предоставило соответствующее разрешение. Оно было необходимо, потому что одна швейцарская фирма отозвала свои специальные корабли из-за санкционных угроз США. Давайте обратимся с дополнительными вопросами к моему коллеге Николасу Бернхарду, который находится в Лубмине. Означает ли это, что укладка трубопровода действительно продолжится и его даже достроят?

НИКОЛАС БЕРНХАРД, корреспондент Das Erste: Теоретически это возможно. Но с практической точки зрения это займёт ещё некоторое время. Об этом объявили и в Nord Stream 2. Они собираются сначала провести ряд технических проверок, протестировать одно, другое. Всё это продлится скорее всего до конца января.

С другой стороны, ещё есть организации по защите окружающей среды, которые могут опротестовать решение Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии. В Deutsche Umwelthilfe уже объявили, что собираются заявить протест, а это означает, что разрешение на время будет недействительным. После этого потребуется ещё пара дней, пока в рамках ускоренного делопроизводства суд не примет своё решение. Также возможно, что в самом Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии выпустят директиву, которая позволит снять все возражения. Пока ничего точно сказать нельзя. Ясно только одно: в ближайшие дни укладка труб не начнётся.

А что с санкционными угрозами США? Возможны ли ввиду смены власти какие-нибудь перемены в этом вопросе?

НИКОЛАС БЕРНХАРД: Их уже можно наблюдать. США сигнализируют, что при условии, что продолжение строительства будет отложено, будут отменены и санкции. Такое предложение действительно существует. И тогда появится время для возобновления переговоров между новой администрацией США и немецкими властями, а также российскими властями или консорциумом Nord Stream 2. Так что очевидно, что есть признаки разрядки.

Спасибо за актуальную информацию по ситуации. С нами на связи был Николас Бернхард из Лубмина.

Дата выхода в эфир 16 января 2021 года.