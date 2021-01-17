alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза

17.01.2021, 13:48, Новости дня

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Украинская рэп-исполнительница alyona alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards. Об этом говорится на сайте премии, а также на Facebook-странице Министерства культуры и информполитики Украины.

Кроме Савраненко, премию получили еще семь музыкантов. Кроме того, украинка дополнительно получила награду Public Choice Award. Кроме €10 тыс. призового вознаграждения, она получает €5 тыс. и приглашение на съемки лайв-сессии в студии Deezer в Париже.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2558617690930066

“Мне очень приятно, что организаторы учли мою кандидатуру, ведь это позволило не только познакомиться с признанными исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну на большую аудиторию. На фотографии вы можете увидеть тех артистов, которых можно рассмотреть для пополнения своей музыкальной подборки, они действительно крутые”, – отметила исполнительница в своем Instagram.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни “Рибки”. В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes “30 до 30” в двух категориях – “Развлечения” и “Знаменитости”.

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев “30 до 30”.

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