 

Прощание с адвокатом Сергеем Нижним пройдет 18 января

17.01.2021, 13:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Публичная церемония прощания с известным украинским адвокатом Сергеем Нижним, который был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners и входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского, пройдет 18 января в Киеве. 

Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили близкие юриста. 

Траурная церемония состоится в зале прощаний медицинского центра “Феофания”, начало назначено на 12.30, завершить планируют до 14.00. 

Сергей Нижний родился в 1980 году, он умер 14 января после тяжелой болезни. У Нижнего остались жена и трое детей. Адвокат входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию “Квартал 95”, худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку “Нашей Украины – Народной самообороны”, но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука. 

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его “одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством”.

Редакция “ГОРДОН” выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Арестованного за шпионаж норвежца связали с «Северным потоком»

27.09 / Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение ситуации в Карабахе

16.08 / Сакварелидзе: Кто-то влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, “Давид хочет идти на генерального прокурора”

11.09 / Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

31.10 / Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты «Лидер» для полетов к Марсу и Луне

16.08 / Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников

01.09 / В Бердянске школьник заболел коронавирусом. Весь класс отправили на карантин

15.08 / США назвали «лучшее место» для переговоров по Ирану

04.01 / В работе Telegram произошел масштабный сбой

07.08 / Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию на постсоветском пространстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска