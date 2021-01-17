В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией

17.01.2021, 13:42, Новости дня

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Бывший канцлера Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT.

«Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат.

Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и РФ стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.