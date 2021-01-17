На Камчатке произошло землетрясение

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17.01.2021, 13:42, Новости дня
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Толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы возле Петропавловска-Камчатского, сообщила геофизическая служба РАН.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 264 км от Петропавловска-Камчатского, сообщил в Instagram камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службы РАН».

По данным службы, толчки произошли около 20.31 по местному времени. Данные уточняются.

Напомним, во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00.32 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.

Режим ЧС ввели в шести муниципальных образованиях в Туве, жители которых ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего во вторник на севере Монголии.



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