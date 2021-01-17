Какой Ад в исламе?

17.01.2021, 13:29, Разное

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Ад в исламе, как и во многих других религиях, место, которое приготовлено для тех, кто отвергает истину, после того, как она стала для них очевидной.

Также в ад попадают те, кто творил злые дела. Для мусульман как райские удовольствия реальны и испытываются телом, так и адские мучения грешники полностью чувствуют своей плотью. Но адскую боль можно сравнить только с той, которую люди испытывают в этом мире.

В мусульманском загробном мире очень много образов и чувственных обещаний, поэтому в западном мире сложилось своеобразное восприятие ислама. Но можно и глубже взглянуть на концепции Рая и ада в исламе. Мусульмане всегда и везде подчёркивали связь между насилием, телесными удовольствиями и спасением. В персидской, арабской и другой литературе довольно много описаний духовного, а не телесного выживания. Ислам считает отношения между этим миром и загробным очень важными, особенно Судный день или Армагеддон.

В Коране имеется несколько описаний ада. Они используются, чтобы остановить мусульман от участия в грехе. Люди верят, что отправятся в ад, если отвергнут учения Корана или не возьмут на себя ответственность за свои деяния. Поэтому и мы постараемся показать их, как они звучат в Священной Книге мусульман. Всё это будет означать, что они не прошли испытания, посланные им Аллахом. Свято верующие во всё это мусульмане стараются следовать учениям Корана. Они вселяют надежду в тех, кто страдает, что после смерти они попадут в Рай.

Джаханнам подразумевает глубокую яму Преисподнюю. Туда отправляются люди, которые прожили неправедную жизнь или совершали уклонения. Он состоит из раскалённых костров и кипящей воды.

Джаханнам – место духовных и физических страданий. Джахим – это пылающий огонь. Сакару дали такое название из-за интенсивного жара, по-другому его ещё можно назвать Геенной огненной. Саниром называется зажжённый огонь, который является самым интенсивным и жарким. Ляза – это пылающее пламя, которое обжигает грешников. В Коране есть описание Бездны – Хауийя. Это, когда грешника сбрасывают с вершины в глубокое ущелье.

Всё, что брошено в Хутама, разбивается на мелкие обломки и осколки. Ад является вечной обителью для большинства, кто туда попадает. Некоторые исламские богословы считают, что ад должен рано или поздно закончиться. В то же время по мнению других богословов считают, что ад вечен.

Даже в нескольких стихах Корана ад описан, как вечность. «Они захотят покинуть Огонь, но никуда не уйдут. «…Врата Небес не откроются для тех, кто отвергает Наши откровения и относится к ним высокомерно. Их попадание в Рай будет невозможно, как прохождение верблюда через игольное ушко. Вот так Мы вознаградим преступников. Ад будет их ложем, а пламя будет их покровом. Вот так Мы вознаградим беззаконников».

В Коране написано, что все неверующие будут уведены в ад целой толпой. Пока все грешники не прибудут туда, врата не откроются. Ад – это обетованная обитель для всех грешников.

Чтобы туда попасть, надо пройти через семь врат. К каждому их врат прикреплена определённая группа грешников. Когда им скажут: «Войди во все врата ада, чтобы жить там». Ад – обитель высокомерных. Она предназначена для тех, кто отвергает знамения Аллаха и предпочитают левую руку правой. На их руке вечно будет гореть огонь.

Еда в аду только увеличивает их мучения. Она не питает и не утоляет чувство голода. Грешники там будут есть только горькое колючее растение, которым они не смогут насыщаться. Это особое дерево, растущее в аду, называется закум. Вот его колючие ветки и будут есть грешники. Корни закума уходят прямо в самое дно ада, а плоды похожи на дьявольские головы.

Эта пища для грешников, как прогорклое мутное масло, кипящее внутри живота, она вызывает сильные боли. Это мучение специально придумано для беззаконников. Дерево растёт прямо из адского пламени, а плоды – головы дьяволов. Грешники будут их есть, наполняя ими свои животы.

После этого их внутренности будут наполнены смесью кипятка. Изнутри их будет жечь адский огонь. Все заблудшие отрицатели будут питаться деревом закум и пить кипящую воду, как жаждущие верблюды. Таково гостеприимство в День воздаяния.

В исламском аду есть могучие суровые ангелы. Они следят за адом, подчиняясь только Аллаху и исполняя только Его волю. Всего таких стражей девятнадцать. Они бдительно охраняют ад. Обхитрить их совершенно невозможно.

Каждый из стражей обладает такой невероятной силой, что может в одиночку справиться со всем человечеством. Этих ангелов ещё называют Стражами Геенны. Самого главного из них зовут Малик.

Ад был, есть и будет по исламским понятиям.