 

Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

17.01.2021, 13:16, Разное
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Николай Антошкин был членом фракции “Единая Россия”. Входил в состав комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

“Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле”, – сказал Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что депутат работал на Охотном Ряду с 2014 году и был автором многих важных законов. Парламентарий пользовался уважением граждан, обладал авторитетом среди коллег и всегда помогал тем, кто нуждался в подержке, отметил председатель ГД.

Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким депутата.



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