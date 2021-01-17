Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

17.01.2021, 13:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Николай Антошкин был членом фракции “Единая Россия”. Входил в состав комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

“Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле”, – сказал Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что депутат работал на Охотном Ряду с 2014 году и был автором многих важных законов. Парламентарий пользовался уважением граждан, обладал авторитетом среди коллег и всегда помогал тем, кто нуждался в подержке, отметил председатель ГД.

Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким депутата.