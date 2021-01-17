Мнение: “Я не могу согласиться на создание Великой Армении”

17.01.2021, 12:56, Разное

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Премьер-министр Британской Империи Дэвид Ллойд-Джордж в своих мемуарах о разделе Османской Империи и перспективах Армении.

Фрагменты из книги "Правда о мирных переговорах", где достаточно подробно описано, как относились "лидеры свободного мира" к "независимой Великой Армении" и ее соседству с Турцией. Разумеется, когда все это происходило, в Лондоне конечно не предполагали, что через некоторое время в Закавказье придут большевики и железной рукой наведут там порядок, покончив на почти 70 лет с межнациональной рознью, резней и территориальными претензиями. Альтернативные пути, которые тогда существовали, как раз и описывает Ллойд-Джордж, который как прагматик, рассматривал различные варианты того, что могло произойти с Арменией после распада Российской Империи.

Особенно интересно, в свете недавно произошедших в Карабахе событий, выглядит замечание Ллойд-Джорджа на странице 437, где он указывает на беззаботную небрежность тогдашних армянских лидеров, которые делали опрометчивые заявлениях в условиях, когда на кон была поставлена судьба всей талантливой армянской нации. Примечательно, что французский маршал Фош тоже издалека сочувствовал армянам, но крайне скептически смотрел на их перспективы. Ллойд-Джордж в итоге лично отказал армянам в создании "Великой Армении" и скинул "армянский вопрос" на США и Вильсона. Тот сначала заинтересовался "мандатом на Армению", но быстро охладел к этой идее, так как за Армению и ее границы требовалось воевать, а этого не хотели ни Британская Империя, ни США. В итоге, желаемой поддержки армяне от британцев и американцев не получили. Также стоит отметить, что как и тогда, в 2020-м году Армения никакой существенной помощи с Запада не дождалась. Поэтому в 1920-м году проблемы армян решали большевики и Советская Россия https://colonelcassad.livejournal.com/6233960.html, а в 2020-м году РФ.

Ниже, сканы некоторых страниц из книги Ллойд-Джорджа, где вы можете подробно посмотреть на то, какие возвышенные фразы бросались в Лондоне, Париже и Вашингтоне относительно исторического будущего армян и чем все в итоге закончилось, когда британцы под стенания о геноциде армян турками, просто сбагрили армянскую проблему американцам.

Дэвид Ллойд-Джордж "Правда о мирных переговорах". В 2-х томах. 1957-й год. (сами мемуары вышли в Британии в печать в 1938-м году)

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LLOYD_DJORDJ_Devid/_Lloyd_Djordj_D..html

Книга отличная, в свое время выкладывал подборку цитат из нее. К сожалению, так в бумаге ее достать и не смог. Одна из наиболее толковых работ по переделу мира в рамках Версальской системы.

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