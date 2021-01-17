В США провели последнюю казнь при президентстве Трампа. Всего при нем казнили 13 человек после перерыва в 17 лет

17.01.2021, 12:54, Новости дня

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16 января в США провели 13-ю федеральную казнь, смертельную инъекцию получил Дастин Хиггс, осужденный за похищение и убийство трех женщин. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает канал, Хиггс до самой смерти не признавал вину. В последние минуты жизни он вновь заявил, что является невиновным и не приказывал убивать женщин.

Казнь Хиггса случилась, несмотря на призыв его адвоката Шона Нолана отложить судебное разбирательство из-за диагноза COVID-19 у заключенного. Нолан также утверждал, что Хиггс был осужден несправедливо, поскольку настоящий преступник отбывает пожизненное заключение.

Хиггса признали виновным в соучастии в убийстве трех женщин. В 1996 году он и двое друзей были на свидании с Танджи Джексон, Тамикой Блэк и Мишанн Чинн, отмечает BBC. Одна из них отвергла ухаживания Хиггса и между ними случилась ссора. Хиггс и его сообщник Уиллис Хейнс предложили отвезти их домой, но вместо этого отвезли их в заповедник дикой природы в Мэриленде, где Хиггс дал Хейнсу пистолет и сказал ему застрелить трех женщин. Хейнс, который признался в содеянном, был приговорен к пожизненному заключению в отдельном судебном процессе.

Хиггс стал 13-м осужденным, которого казнили за время президентства Дональда Трампа. Федеральные казни в США возобновили прошлым летом, до этого их не было 17 лет.

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