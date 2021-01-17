 

В трех городах Украины проходят повторные местные выборы

17.01.2021, 12:54, Новости дня
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17 января проходят повторные местные выборы в трех украинских городах, проинформировала пресс-служба Центральной избирательной комиссии. 

В Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгороде-Северском Черниговской области выбирают мэров, в Броварах – еще и депутатов горсовета. 

Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 17 регионах состоятся повторные выборы депутатов местных советов.

“Результаты выборов депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее, чем на 12-й день со дня повторного голосования, то есть до 29 января 2021 года включительно”, – сообщили в ЦИК. 

Повторные выборы в Борисполе назначили в связи со смертью кандидата, получившего наибольшую поддержку избирателей в первом туре местных выборов, – тогда еще действующий мэр города Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября. 

В Броварах во время выборов зафиксировали нарушения, суд признал выборы несостоявшимися, и теризбирком назначил повторные. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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