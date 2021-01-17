Назван эффективный способ улучшения работы мозга

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17.01.2021, 12:50, Разное
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Ученые назвали наиболее эффективный способ, который поможет улучшить работу мозга. Исследователи считают, что лучшим методом является сон.

В научной работе приняли участие три группы испытуемых. Ученые хотели выяснить, какой вид отдыха является наиболее эффективным для восстановления головного мозга. В течение одного часа первая группа смотрела различные видео и играла в настольный теннис. Другие участники исследования спали, а третьи ничего не делали, но пребывали в темной комнате, где отсутствовали всяческие внешние раздражители.

Результаты проведенного эксперимента показали, что производительность головного мозга увеличилась у членов второй группы, которые много спали. Ученые объяснили это тем, что во время глубокой фазы такого вида отдыха состояние органа ЦНС является уникальным. Сон выполняет важную функцию в обеспечении взаимосвязи нервных клеток. В связи с этим он считается незаменимым в ходе восстановления органа ЦНС.



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