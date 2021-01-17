В Москве началось прощание с Грачевским

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17.01.2021, 12:26, Новости дня
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В Москве началась церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, с ним пришли проститься друзья, коллеги и поклонники.

Церемония проходит в Доме кино, гроб установлен на сцене в окружении цветов и венков. В зале демонстрируются фотографии Грачевского, на которых он запечатлен с друзьями и коллегами, передает РИА «Новости».

Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Звезды эстрады и артисты комментировали его смерть.



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