 

Выросло число обратившихся к медикам с отравлением в Буйнакске

17.01.2021, 12:26, Новости дня
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Количество обратившихся с признаками отравления в городе Буйнакск в Дагестане выросло до 303, больше половина из них – дети, сообщили в мэрии города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 – дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 – дети. На сегодня (17 января – прим. ВЗГЛЯД) в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 – дети», – цитирует сообщение администрации города ТАСС.

Там добавили, что за последние сутки были выписаны 34 пациента.

С понедельника в Буйнакске поступают сообщения о симптомах пищевого отравления у детей. Изначально число отравившихся детей превысило 50 человек, затем сообщалось о 115 пострадавших.

СК по Дагестану возбудил уголовное дело после массового отравления.



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