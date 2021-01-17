Гражданин Китая погиб при обрушении на шахте в Туве

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17.01.2021, 12:26, Новости дня
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Гражданин Китая погиб при обрушении горной выработки, Следственные органы СК РФ приступили к доследственной проверке.

В Тоджинском районе Республики Тыва произошло обрушение горной выработки. Шахта, на которой случилось происшествие, принадлежит компании «Лунсин». Было эвакуировано 42 человека, один рабочий (гражданин КНР) погиб, информирует республиканская служба ГО и ЧС в своей группе во «ВКонтакте».

Всего на месте происшествия работали шесть человек аварийно-спасательного формирования шахты и одна единица техники.

Следственный комитет приступил к доследственной проверке. На это время шахта, в которой произошло обрушение, приостановила свою работу, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Тогда было эвакуировано около 200 горняков.



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