Госдума наделит мужчин правом вето на аборт

17.01.2021, 12:31, Разное

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Депутаты Андрей Бирюков и Леонид Слуцкий внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий наложение вето на аборт потенциальным отцом ребёнка.

Парламентарии уверены, что ответственность за деторождение несут обе стороны, поэтому нельзя не учитывать мнение каждой из них.

Документ предусматривает необходимость получения письменного согласия отца будущего ребенка на аборт. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что норма принимается в рамках принятых поправок к Конституции о закреплении за государством ведущую роль заботы о семье.

– Случаи, когда российский мужик бросает женщину с ребёнком на руках единичны, а вот когда потенциальная мать делает аборт, исходя из её личных желаний, будь-то карьера или ей не нравится его отец, встречаются гораздо чаще. При этом она сама может пострадать от последствий аборта. В любом случае нужно рожать, а если уж совсем не получается содержать дитё, то государство подстрахует, – пояснил Бирюков.

Если личность отца ребёнка не удаётся установить либо он иностранный гражданин женщина должна обратиться за справкой в ближайший приход РПЦ, согласно приписке. За совершение несогласованных абортов на правонарушительниц могут налагаться штрафы или другие виды наказаний.

Исключениями из закона станут случаи, когда аборт необходим по медицинским показаниям, и существует прямая угроза жизни и здоровью матери.

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