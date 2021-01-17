 

В аэропорту, куда сегодня прилетает Навальный, заметили автозаки. СМИ пишут о повышенной готовности силовиков

17.01.2021, 12:00, Новости дня
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В московском аэропорту Внуково, куда сегодня прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный, вечером 16 января заметили автозаки ОМОН. Видео обнародовал Telegram-канал “Тусовка”. 

Снимки с автозаками на территории аэропорта публиковали и пользователи Instagram. 

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Допис, поширений Наталия Баталова (@tv_batalova)

По данным “Фонтанки”, с 16 января силовики Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов приведены в состояние повышенной готовности. 

По данным издания, на рабочих местах находятся практически весь личный состав центров “Э” министерства внутренних дел РФ, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ и подразделения Росгвардии.

Силовики получили “негласные инструкции” предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, так как “сакральные жертвы не нужны”, рассказал собеседник издания. 

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании “Победа”. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет, на котором прилетит оппозиционер, приземлится в Москве в 18.20 по киевскому времени. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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