 

Спецслужбы проверят лиц, которых боевики готовят к “возвращению” – Арестович

17.01.2021, 12:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники украинских спецслужб проверят лиц, которых боевики “ЛДНР” готовят к так называемому одностороннему обмену с Киевом. Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович сообщил в Facebook.

Представители боевиков “ЛНР” и “ДНР” Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

“Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные “органы” готовят к “возвращению”, а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если они состоятся, будут организованы  уполномоченными государственными органами Украины”, – написал Арестович.

Он отметил, что делегация Украины в ТКГ рассматривает заявление боевиков как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров.

“А эту попытку, в свою очередь – как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Медведчука”, – добавил Арестович.

Спикер украинской делегации подчеркнул, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата.

“Любые попытки давления на нас – бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов – еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны – свою”, – добавил Арестович. 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3984024074994976

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / “ЛДНР” заявили, что при посредничестве Медведчука готовы передать Украине группу пленных. Кравчук ответил

18.07 / Во Франции начали сбор средств на реставрацию сгоревшего органа

07.07 / ФСБ задержала в Крыму семь исламистов

05.11 / Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

10.01 / Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

26.09 / Доказана возможность путешествия во времени

12.07 / Венгрия вернула ограничения на въезд из-за коронавируса

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

18.09 / Победитель «Лидеров РФ 2020» назначена на пост советника главы Минздрава

21.08 / Названы регионы «красной зоны» по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска