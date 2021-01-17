 

Погода в Украине. В Нацакадемии наук рассказали, будут ли зимы снежными

17.01.2021, 12:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Выпавший на прошлой неделе в Украине неделе снег продержится еще несколько дней после чего растает. Новая волна морозов придет в начале февраля, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова сообщает “Радіо Свобода”.

По ее словам, главная характерная черта климата в Украине и в мире в течение последних нескольких лет – это нестабильность. Как для зимы, так и для лета характерны резкие изменения погоды и температурные скачки.

Понятие сезонов и характерные для них признаки постепенно теряют свой смысл. Метеоролог утверждает, что Украину ожидает постепенное сокращение осадков, особенно это касается восточных областей.

“Зимы становятся затяжными, теплыми, а осадки имеем преимущественно в виде дождя. И эти дожди, которые впитываются непромерзлой землей, затем консервируются кратковременными похолоданиями. Для середины января и в течение февраля снег в Украине является характерным явлением. Так оно и будет, но удержится ли снег на земле в течение всей зимы, об этом не могу сказать”, – отмечает синоптик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Концепция двухзвенного «танка будущего» разработана в России

18.09 / Камала Харрис: путь в кандидаты

31.10 / 52-летний Быков в третий раз стал отцом

27.06 / Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

08.10 / Россиян предупредили о многодневной магнитной буре

25.11 / Помпео заявил, что Госдеп готов приступить к передаче власти команде Байдена

09.08 / За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня – штаб ООС

14.09 / Полицейские устроили погоню за угнавшими машину подростками в Подмосковье

08.08 / Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

30.06 / “Мальорка” разгромила “Сельту” Смолова, забив пять мячей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска