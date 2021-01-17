Лучший друг Адель назвал дату выхода нового «потрясающего» альбома певицы

17.01.2021, 11:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Друг британской певицы Адель пояснил о подробностях ее творческой жизни и грядущих планах. По мнению актера Алана Карра, новый альбом исполнительницы, дату выхода которого он назвал, будет «потрясающим».

За короткое время британская исполнительница Адель добилась невероятных успехов. Она является не только рекордсменом по количеству наград престижной музыкальной премии «Грэмми», но и дважды получила статуэтки в трех ключевых номинациях. Работы звезды, ставшие звуковыми дорожками к фильмам, были также отмечены наградами в области кинематографа «Оскар» и «Золотой глобус». Достижения артистки отмечены даже в Книге рекордов Гиннесса. Однако ее последний альбом был выпущен более пяти лет назад, в 2015 году, после чего Адель решила устроить перерыв, уделяя больше времени своему ребенку. С тех пор поклонники творчества певицы с нетерпением ждут ее новые хиты. Некоторые подробности творческой жизни любимицы миллионов меломанов во всем мире пояснил ее близкий друг Алан Карр.

Комический актер давно дружит с певицей, поэтому у него появилась уникальная возможность первым услышать новые песни Адель. В беседе с журналистами издания Grazia он поделился своими впечатлениями об услышанном. Более того, артисту стала известна приблизительная дата выхода новой пластинки популярной исполнительницы. Многие ее поклонники переживали, сохранится ли узнаваемый вокал исполнительницы после похудения. Как известно, она стала существенно стройнее, сбросив порядка 45 килограммов. Как заверяет Алан Карр, ее голос звучит все так же мощно несмотря ни на какие обстоятельства. Не меньший восторг у комика вызвали и новые композиции, вошедшие в очередной альбом, он назвал их «неповторимыми».

Кроме того, Карр отметил, что на международной музыкальной сцене есть певицы, пытающиеся подражать вокальной манере знаменитой британской исполнительницы. Однако, едва услышав голос настоящей Адель, каждый понимает, что ее исполнение уникально и не сравнится ни с чем. Предыдущий, третий альбом под названием «25» уже к 2016 году был распродан в количестве более 20 миллионов. И по сей день, как пишет издание «Риа Новости», звезда не покидает рейтинги лучших песен по всему миру. Что же до альбома 2021 года, то, если ничто не помешает планам артистки, его выход можно ожидать уже в феврале.