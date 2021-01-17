Названы лучшие продукты для укрепления волос зимой

17.01.2021, 11:56, Разное

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Медики рассказали, посредством каких продуктов можно защитить свои волосы зимой. Когда на улице устанавливаются низкие температуры, люди надевают головные уборы. Они негативно влияют на состояние волос, ситуацию усугубляет сильный холод.

Считается, что пажитник не только укрепляет волосы, но и делает их более мягкими, а также блестящими. Семена стоит замочить, а потом измельчить, далее необходимо смешать их с горчицей или же кокосовым маслом. Маска наносится на волосы на один час, смывать ее нужно теплой водой.

Важно не забывать о луке. Он предотвращает выпадение волос в зимний период. Эксперты советуют измельчить овощ и выдавать из него сок. Его и нужно наносить три раза в неделю на корни волос.

Для ломких и слабых волос подходит горчичное масло. Его необходимо нагреть и нанести на волосяные фолликулы. Далее голова покрывается полотенцем на один час. Последим этапом является смыв маски теплой водой.

Из листьев алоэ вера можно выдавить сок. В него необходимо добавить небольшое количество кокосового масла. Смесь наносится на волосы на полчаса. После этого нужно их помыть вместе с шампунем.

Питают волосы и укрепляют фолликулы куриные яйца. Одно из них медики советуют взбить с йогуртом, а полученную смесь нанести на волосы. После того, как в течение часа маска впитается, нужно помыть голову с шампунем.