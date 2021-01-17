 

Жена Тарасова рассказала, как справлялась с нападками Бузовой

17.01.2021, 11:56, Разное
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Модель Анастасия Костенко поделилась собственным опытом в Instagram относительно того, как справлялась с нападками бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой. До сих пор хейтеры обвиняют ее в распаде брака футболиста и популярной ведущей. Сама же Костенко привыкла не реагировать на резкие заявления.
“Нет” негативу
Анастасия Костенко часто отвечает на вопросы фолловеров в социальной сети Instagram. Одна из подписчиц спросила, как нужно вести себя с экс-женами своих мужей. Модель посоветовала девушке ни в коем случае не реагировать на проявление агрессии. Зачастую именно она поступает со стороны бывших избранниц мужчин. Сама же Костенко совершенно не обращает внимания на критику в свой адрес.

По словам модели, если присутствует реакция, значит, ситуация продолжает волновать человека. Тем самым, бывшая пассия получает дополнительную энергию. Костенко дала банальный совет, проработать себя от и до, тогда становится все равно на многие вещи.

Счастливый брак Костенко и Тарасова
Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова три года назад. Несколько дней назад пара отметила очередную годовщину свадьбы. Для модели этот брак стал первым, а для спортсмена третьим. С Анастасией Костенко Тарасов обвенчался в церкви.

На момент замужества модель уже была беременна. Через семь месяцев после свадьбы на свет появилась их первая дочь Милана. Костенко и Тарасов сразу же заявили, что не намерены останавливаться на одном ребенке. Звездная чета пояснила подписчикам, что мечтает о погодках. Вскоре модель заявила, что беременна во второй раз. Год назад на свет появилась еще одна дочь Ева.

Что касается самого Дмитрия Тарасова, то у него есть дочь Ангелина от первого брака. Ольга Бузова футболисту детей так и не родила.

Развод с Бузовой
Некоторые считают, что именно из-за Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой. Согласно неподтвержденной информации, футболист начал встречаться с моделью, когда состоял в браке с популярной телеведущей.

Сама же Ольга Бузова не один раз довольно резко высказывалась в адрес модели. Ведущая заявляла, что Костенко поступила некрасиво. Журналистам она рассказывала об истории из жизни, когда одна девушка фотографировалась возле плакатов с ее мужем, а потом стала его женщиной.



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