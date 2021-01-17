На Украине захотели запустить скоростные поезда

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17.01.2021, 11:54, Новости дня
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На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, сообщил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак.

«Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе».

В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук.



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