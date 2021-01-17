Количество болеющих коронавирусом в РФ впервые снизилось с лета

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17.01.2021, 11:54, Новости дня
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Количество тех, кто лечился от COVID-19, впервые с конца августа снизилось и составило 542212 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23440 человек.

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ впервые снизилось с лета, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 11 по 17 января сообщалось о 166255 новых случаях инфицирования, при этом выздоровели за указанный период 181542 человека. Количество тех, кто лечился на прошлой неделе впервые с конца августа снизилось и составило 542212 человек.

Уточняется, что за прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса россиян выросло на 23440 человек. По последним данным, всего в РФ выздоровело 2960431 человек. Сейчас доля выздоровевших составляет 83% от общего числа инфицированных.

Ранее стало известно, что за последние сутки в РФ зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции.



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