Мнение: Почему министерство науки не закрывает кафедру астрологии

17.01.2021, 11:44, Разное

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Свежее смешное. В университете РУДН (дружбы народов) официально предлагают курс по натальной астрологии. Обещают, что студенты освоят инновационные методики составления гороскопов и разберутся в знаках зодиака, планетах и астрологических домах. Получат «одну из самых актуальных на сегодняшний день профессий»:

https://ippk.rudn.ru/course/astrologiya/

Там же на страничке ссылка на свидетельство о государственной аккредитации РУДН и на лицензию на осуществление образовательной деятельности:

https://ippk.rudn.ru/upload/iblock/ea0/accreditation_2015.pdf

https://ippk.rudn.ru/upload/iblock/d0e/litsenziya_rudn.pdf

Казалось бы, грозный окрик сверху должен был бы последовать незамедлительно. РУДН — заведение заметное, он входит в десятку лучших вузов Москвы, участвует в программе повышения конкурентоспособности российских университетов на международном уровне. И вот, внезапно, кафедра астрологии…

На практике вузу почти наверняка простят и астрологию. Как мы с вами знаем, в РУДН вот уже 24 года работает кафедра гомеопатии:

https://ivm.rudn.ru/kafedra-gomeopatii

За это время вуз не лишили лицензий, не сняли с бюджетного довольствия. Руководство университета прочно сидит в своих креслах, и даже саму кафедру гомеопатии никто не закрыл. Если эффект Линди сработает и на этот раз, можно предположить, что РУДН всё сойдёт с рук, и что университет будет ещё 24 года учить студентов за государственные деньги гомеопатии, астрологии и прочему мракобесию.

Кстати, рекламная страничка вуза не обманывает насчет «актуальной профессии» астролога. Людям с атрофированной совестью астрология и вправду позволяет неплохо зарабатывать: образовательный уровень в стране настолько низок, что гороскопы и тому подобную антинаучную ересь ежедневно транслируют по федеральным каналам. Практикующий астролог легко найдёт себе клиентуру: пожалуй, ему это будет сделать даже легче, чем хорошему практикующему врачу.

Проблема усугубляется тем, что главные борцы с астрологией и гомеопатией в массе своей являются всего лишь прозелитами ещё более вредных ересей — или научного коммунизма, или гендерной толерантности. Они видят свою задачу в том, чтобы вместо астрологии в РУДН начали преподавать марксизм или феминизм, как вот в этом барнаульском институте:

http://www.fmc.asu.ru/department/psil_depart/

Что со всем этим делать, одновременно и ясно, и неясно. С личной стороны всё просто: учиться, учиться и учиться. Прочесть, например, про ересь донатизма, в которую в последние годы незаметно для себя впала значительная часть Рунета:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Донатизм

Со стороны государства, однако, борьба с мракобесием — дело весьма сложное. Наши академики и прочие научные иерархи живут в одной большой избе, сор из которой категорически не принято выносить наружу. Все академики отлично знают, что в РУДН преподают антинаучные суеверия. Вот только большей части академиков на всё наплевать, покуда их личные звания в безопасности, другие расстраиваются, но молчат в тряпочку, а третьи и сами ходят на приём к астрологам с гомеопатами.

Надежды на общественные организации по борьбе с лженаукой у меня нет: эти организации и слабы, и тихи, и зависимы от ещё более варварских культов, чем те, с которыми они пытаются сражаться.

Тысячелетняя история человечества показывает, что просвещение общества — дело долгое и неблагодарное. Одним взмахом шашки эту застарелую проблему не разрешить. Пожалуй, лучшее, что может сделать государство — тщательно изучить опыт других стран, после чего попытаться применить лучшие практики в России. В Британии, к примеру, прямо запретили врачам выписывать пациентам гомеопатические препараты — и это несмотря на то, что гомеопатию поддерживает местная королевская семья:

https://www.gazeta.ru/science/2019/04/08_a_12291163.shtml

Возможно, и нам стоит задуматься над точечным подкручиванием законодательства, ставящим шарлатанов вне закона? Если бы в России действовал сейчас закон, предусматривающий запрет на работу в сфере образования для всех причастных к кафедрам астрологии и гомеопатии, будьте уверены, РУДН очистился бы от откровенного мракобесия моментально.

Конечно, когда учебное заведение прогнивает уровня астрологии, там начинают портить студентов уже на всех кафедрах, включая кафедры физики и физкультуры… однако это уже, думаю, тема для другого поста.