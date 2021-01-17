Мнение: Ответы на вопросы. Часть №1

17.01.2021, 11:08, Разное

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Ответы на вопросы. Часть №1

Ответы на животрепещущие вопросы заданные вот в этой теме https://colonelcassad.livejournal.com/6471322.html

Отвечаю на вопросы заданные в комментариях первого уровня. Так как вопросов было много, а некоторые ответы требуют более развернутых ответов нежели другие, то в один пост не влезет все, поэтому порционно.

Поехали.

Насколько радикальны могут быть изменения на украинском фронте в 2021 году в свете изменений в США?

Полагаю, в 2021-м году мы увидим как минимум локальную эскалацию. Вполне очевидно, что при Зеленском на Донбассе мира достигнуто не будет, тем более, что администрация Байдена явно намерена придерживаться положений ультиматума Обамы 2014-го года, что требует капитуляции РФ на Донбассе. Так как РФ на это не пойдет, то ситуация будет балансировать между нынешним позиционным болотом и спорадическими эскалациями, при этом вероятность более интенсивных боевых действий будет возрастать, в особенности, если Вашингтон возьмет курс на форсирование эскалации Холодной войны именно против РФ, а не против Китая. Украина в этом случае выступит в роли традиционного плацдарма с бесплатным пушечным мясом. Прорывов в мирном процессе ожидать не стоит. А вот нового кровопускания, пусть даже и локального – вполне. Хотелось бы видеть более активной политики РФ в отношении Донбасса.

Из сети – зов о помощи из Таиланда;

"Пхукет умирает. Как после ядерной войны. Все закрыто, выставлено на продажу. По улицам ветер гоняет мусор и бродят бездомные собаки. Начинается голод. У меня несколько апартаментов на Пхукете. Сдавал в аренду отдыхающим. Сейчас тишина. Отдал бесплатно для проживания русским, которые там остались. Платят только за электричество. Продать возможности нет. Нужно платить управляющей компании, а поступлений нет. Есть ли надежда на восстановление туризма? Что посоветуете?"

Туристической отрасли в ближайшие пару лет не позавидуешь. Ситуация с коронавирусом быстро очевидно не разрешится, а значит отрасль по всему меру будет продолжать нести убытки. И Пхукет тут конечно не исключение. Для выживания, возможно надо менять профиль деятельности – возможно, открыть лагерь подготовки боевиков или начать выращивать марихуану, переходя к высокодоходному бизнесу, который столь же рискован, как туристический бизнес в эпоху ковида. Ну или ждать помощи от государства, которое рефинансирует нарастающие долги курортного бизнеса. Если серьезно, то тяжело рассчитывать на то, что ситуация стабилизируется. Для владельцев подобного бизнеса, в ближайшие месяцы, а то и годы, будет стоять трудная задача экономического выживания. Если летом 2021-го будет очередная волна, то волна банкротств неминуема.

Борис, что Вы как коммунист делаете для того, того чтобы данный политический строй вернулся в Россию?

С 2005 года в социальных сетях занимаюсь продвижением различных материалов направленных на популяризацию СССР, Сталина, социализма, коммунизма и т.д. и т.п. В меру времени и возможностей, поддерживаю различные акции проводимые товарищами как из КПРФ, так и не из КПРФ. Площадка блога предоставляется для бесплатной публикации товарищей левого и коммунистического толка, которые даже в начале своего пути, могут сразу получить доступ к достаточно большой аудитории. Я этот фронт работ определил для себя сам еще в начале своей интернет-деятельности и занимаюсь этим вот уже более 15 лет. Само собой, никому не препятствую делать больше и лучше. Коммунизм наступит, когда в обществе наступят необходимые изменения, которые будут реализованы политическим авангардом трудящихся. Пока такового политического авангарда нет, поэтому пропаганда и популяризация социалистических и коммунистических идей, а также контрпропаганда против антикоммунизма и антисоветизма, один из способов внести свой вклад в общее дело. Этим же планирую и заниматься и далее. Надо просто понимать, что это не спринт. Популярность Сталина в России не пришла одномоментно – за ней были годы работы самых разных авторов. В итоге, из маргинального злого персонажа Сталин преобразился в одного из наиболее уважаемых государственных деятелей в истории страны. В отношении Ленина и коммунизма, работают те же самые принципы и уверен, что там будет также. Коммунизм/социализм после капитализма неизбежен также, как был неизбежен капитализм после феодализма. Более прогрессивные формации в конечном итоге побеждают.

Что первично, материя, или сознание?

Энгельса не предлагать)

Материя. Для атеиста это на мой взгляд самоочевидный ответ. Чтобы нечто живое осознало себя, вокруг него так или иначе должен существовать хотя бы зачаточный материальный мир.

Допустим, одна из стран Франция, Великобритания или США нанесла точечные ядерные удары по крупным городам Галиции (восточных кресов). Разумеется, всё свалят на Россию, якобы это она нанесла ракетно-ядерный удар, такая же провокация как с Новичком. Не все галичане погибли, и разумеется, стали бежать из заражённых районов. В Польшу и другие страны их никто не пустит.

Вопрос: поедут ли выжившие облученные галичане жить на восток Украины и что их там ждёт со стороны местных?

Если допустить такую безумную ситуацию, то я бы предположил, что после необходимых фильтрационных мероприятий, пострадавшим в меру возможности будет оказываться помощь. Как это бывает, можете почитать у Вадима Кожинова, где есть пронзительный эпизод https://colonelcassad.livejournal.com/934966.html с отношением простых людей к пленным немецким оккупантам. Сила русского/советского человека в его человечности. Это одна из главных ценностей нашего народа, которая зачастую недооценивается или используется не в полной мере.

Любимый город/место? Переехал бы туда – если была техническая/финансовая возможность? Вообще: легкий ли ты "на подъем" или домосед?

Севастополь. Никуда бы не переехал. Без ложного пафоса – люблю свой город, где мои предки проживают с 70х годов XIX века.

Плюс ко всему, надо понимать, что это жизнь в культурно-историческом и курортном центре. Некоторые работают месяцами, чтобы купить путевку в Крым. А ты тут живешь и оно у тебя уже есть по умолчанию. Иногда даже можно забыть, как тебе повезло. Поэтому мысли что-то менять в этом вопросе нет. Если поездка интересная, то особых проблем куда-то поехать нет. Правда после начала эпидемии, кол-во поездок куда-либо резко сократилось, даже по Крыму. 2020-й год стал худшим по числу поездок с 2012 года.

Является ли следующий лозунг антисемитским/юдофобским или только антисионистким?

«Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом»

Это политический лозунг шиитского политического ислама. В моей системе координат он где-то рядом с "Смерть фашистским оккупантам" и направлен против политики США, Израиля и сионизма. Учитывая политику США и Израиля на Ближнем Востоке, совершенно не удивляют такие лозунги и действия, которые за этими лозунгами следуют. Если вести агрессивные войны, проводить политику апартеида и нападать на другие страны, вряд ли стоит ожидать любви и сочувствия. Иран и его клиенты этим пользовались и будут пользоваться, так как это идеологическое орудие США и Израиль сами ему вручили. И сколько бы США и Израиль не убивали арабов встающих с этими лозунгами, им на смену будут приходить новые, пока однажды демография не возьмет свое.

Борис, как вы думаете, сильно ли поменяется Рунет после прекращения деятельности у нас западных сервисов?

Полагаю, мы увидим в долгосрочной перспективе частичные блокировки американских сервисов в РФ и переход к мягким аналогам китайской системы контроля над сетью, с возрастанием роли РКН и ФСБ по контролю над контентом и "перлюстрацией" открытых и закрытых сообщений. Тут на мой взгляд ключевой вопрос – смогут ли отечественные разработчики обеспечить адекватные замены удаленным сервисам. Полагаю, различные неудобства неизбежны, но власти, конечно, по-бюрократически топорно будут пытаться смягчить этот эффект. Думаю, как раз понимание отсутствия некоторых адекватных аналогов, пока еще удерживает власти от махания цензурной шашкой. Как только они появятся, отечественные цифровые цензоры начнут блокировать зарубежных. Это лишь вопрос времени, которое зависит от того, как будет развиваться текущая Холодная война и насколько успешно будет продвигаться создание внутренних автономных сервисов (плюс не исключены варианты коллаборации с Китаем в этих вопросах).

Полковник, пожелание – осветите компромат на Байдена младшего, который сливает адвокат Трампа.

Про "Бурисму" уже было немало материалов. Если про ноутбук (полагаю, он подлинный) с детской порнографией и прочими "развлечениями" американо-украинского коррупционера, то там по-моему все достаточно ясно – Хантер Байден очевидный преступник, которого покрывает верхушка демократической партии и либеральные СМИ, которые цензурируют и замалчивают эту фактуру. То, что он не осужден и не растоптан общественностью, отличный показатель того, насколько деградировала американская общественно-политическая жизнь, которая лишь имитирует свободу дискуссии и верховенство закона. И это на мой взгляд более значимо, чем детское порно с Хантером Байденом.

Почему в комментариях продолжает вести пропаганду гомосексуализма извращенец vkhabi?

Лично мне пропаганда гомосексуализма в комментариях на глаза не попадалась. Может модератор ее вовремя трет, не знаю. Просто напоминаю, что пропаганда гомосексуализма в блоге запрещена. Если нашли такую пропаганду, пишите модератору в ЛС, он разберется и удалит.

Полковник, кого из вещающих публично экономистов считаете наиболее адекватным? Варианты на поверхности – Глазьев, Хазин, Делягин, может у вас какие-то другие на примете? И ещё из той же серии – следите ли за творчеством Джангирова?

Из российских экономистов мне импонирует Губанов, который, к сожалению, редко выступает. Из указанных лиц, почитываю Глазьева, когда он выкатывает очередной программный документ, изредка могу посмотреть Делягина или Хазина (иногда в рекомендациях Ютуба выпадают), но не так, чтобы специально следил. За Джангировым не слежу.

Из экономической литературы за последний год более прочего понравилась книга Ергина "Добыча" и ее продолжение.

Борис, что по Вашему должен сделать Космический Флот для нормализации жизни на Земле?

Тут ключевой вопрос, чей это будет Космический флот и будет ли он один? Если орбитальный флот будет сразу у нескольких стран, то это просто масштабирование гонки вооружений. А если у одной, то она конечно найдет способ подчинить своему диктату всех остальных и "нормализация" будет соответствовать навязыванию взглядов владельца космического флота. Если же речь идет об абстрактном космическом флоте, который прилетит спасти человечества от самого себя, то тут либо приведение к согласию и имперская десятина, либо экстерминатус.

Кто ваш любимый поэт? Спасибо

В XIX веке Пушкин. В XX веке наверное Маяковский. Но в целом, я не большой любитель поэзии, в силу устройства мышления, мне проза куда как ближе. Так еще в школе сложилось и впоследствии ситуация усугубилась. Возможно, это даже определенный недостаток в образовании. Но если стихотворное произведение действительно толковое, то удовольствие от него получить вполне способен.

Застройщики сносят старинные дома в старом центре, объекты культурного наследия стоят годами с провалившимися крышами, разрушаются, потом выводятся из реестра и тоже сносятся. как сохранить наследие? органы отписываются а время идет.

Сохранение подобных объектов в текущих реалиях возможно лишь в результате активной позиции общественности – митинги, пикеты, активная работа в СМИ и т.п. Никто не сделает это за вас. А если думать, что мне лень этим заниматься, кто-то другой решит проблему, то потом и не стоит удивляться, что хитрозадые застройщики оприходуют очередной культурный объект. У нас в Севастополе такие истории идут достаточно регулярно и там где общественность вставала на дыбы, объекты удавалось отстоять. В свое время был опыт участия в протестных митингах против закрытия городского дельфинария. Тогда его удалось отстоять. Так что на мой взгляд – необходима активная общественная позиция. Не всегда, но периодически – такая позиция приносит результаты. Это кстати отличный показатель того, насколько у вас в городе работает гражданское общество и не превратилось ли оно уже окончательно в атомизированный общественный субстрат из Иванов не помнящих родства.

Каковы перспективы развития ситуации в Приднестровье?

Если Санду и Ко не получится полностью консолидировать власть в Молдавии, то ситуация будет сохраняться плюс-минус такой же как сейчас. Россия приложит усилия, чтобы так оно и оставалось. Если же Санду укоренится в Кишиневе, а социалисты потеряют рычаги влияния на ситуацию, но США руками Молдавии и Украины наверняка постараются расконсервировать приднестровский конфликт. Для России это был бы крайне неприятный сценарий, так как возможности для влияния на ситуации в ПМР и Молдавии достаточно ограничены.

Неужели не надоедают вшивомиры, ясеневы и прочие вкхаби?

Я читаю малую часть комментариев. В какие-то срачи между читателями в комментариях не лезу. Есть вещи, на которые можно потратить время с большей пользой. Если вам не нравится какой-то пользователь, то зачем тратить на него время? Его можно забанить, скрыть или просто не обращать внимание. Этот вопрос на мой взгляд не стоит и выеденного яйца. Те, кто нарушают правила, так или иначе попадут в расстрельный подвал. А если кто-то несет околесицу, то это уже издержки свободы слова и плюрализма мнений. Уродливое лицо такой свободы слова? Конечно. Но в этом тоже есть определенный смысл – во-первых, площадка действительно предоставляет свободу выражения мнений в рамках правил блога, а во-вторых – наглядно показывает, что ничего хорошего в этом зачастую попросту нет. Демонстрация уродливого мурла свободы слова, лучше прочего убеждает граждан в необходимости разумных ограничений. Так что эксперимент будет продолжаться.

Как оцениваете потенциал партии "За правду" на выборах в ГД 2021?

Полагаю, что это полит.технологический проект Администрации Президента, который что-то отъест у КПРФ, что-то у Справедливой России, что-то у ЕДРА.

Какого-то самостоятельного значения у него нет. Была в свое время партия у Старикова, которая сдулась. Ну вот вместе нее теперь "За правду". На следующих выборах еще какую-нибудь придумают. Если препятствия чинить не будут (как в свое время потушили Старикова), то может даже в Госдуму пройдут в дополнение или вместо "Справедливой России". Поменяется ли что-то в стране от этого? Думаю нет, тем более в рамках построенной Сурковым управляемой демократии, субъектность партийных структур в РФ достаточно размытая.

Экспорт РФ "идеологии суверенитета (безопасности? авторитаризма?)" – он есть? если есть, то какова динамика за последние годы? какая польза-вред? какие перспективы?

У РФ нет сформированной идеологии даже для себя. не то, чтобы на экспорт. Есть различные костыли и эрзацы – патриотизм, державность, православие, антисоветизм и т.д. и т.п. Но из этого даже системную идеологию внутри страны не получается построить (отсюда и регулярные мероприятия с заявленными целями "Какая идеология нужна России" и "Как создать идеологию для России будущего". Я на таких мероприятиях с 2014 года бывал не раз и там на деле, не так, чтобы много меняется в идеологическом отношении. Я бы сказал так – "Заказ на идеологию есть, самой идеологии нет". А раз ее нет даже для себя, то и на экспорт особенно нечего предъявить, ну кроме общих идей про многополярность и мир основанный на правилах. Легко объяснить против чего Россия выступает, но гораздо труднее объяснить, за что же она выступает, если уйти от вербальных абстракций и пропаганды. В отличие от США или Китая, которые вполне ясно, на уровне программных документов объясняют, за что они борются и каким они видят будущее мира (а не только собственной страны). Не думаю, что такая универсальная идеология появится в России при Путине. Самое интересное, что некоторые считают, что это даже хорошо, мол лучше уж так, нежели идеологи соорудят какого-нибудь идеологического монстра-франкенштейна. Так то оно так, но все это происходит на фоне вздохов про безыдейность и оппортунистичность российской внешней политики. И так уже который год.

1. Какова, на Ваш взгляд, вероятность полномасштабного мирового конфликта с применением ЯО? Особенно в свете текущих событий в США.

2. В какую общественно-политическую формацию (как её можно будет назвать?) выродится постиндустриальный-транскапитализм и чем это может грозить России в частности и человеческой цивилизации вообще?

Полагаю, вероятность этого крайне мало, хотя тенденция к росту подобных рисков очевидна, в свете демонтажа текущей системы договоров в сфере ракетно-ядерных вооружений. Многое прояснит решение США по СНВ-3. Если они выйдут из договора, гонка вооружений будет ускорятся, а вероятность конфликта возрастать.

Капитализм будет продолжать попытки добиться "конца истории", ведя борьбу с социализмом и коммунизмом. Все это уже было в истории – феодализм также неохотно сдавал свои позиции капитализму. И без борьбы, капитализм конечно же не уйдет. Это обещает как нарастание классовых противоречий внутри капиталистических стран, так и активизацию борьбы между крупными капиталистическими странами и блоками стран. Тут все по классикам. Попытки решить неразрешимые проблемы и противоречия капитализма через глобализм провалились, что на мой взгляд лишний раз доказывает конечность капитализма, который выше определенных рамок прыгнуть просто неспособен.

Размораживание конфликтов по аналогии с Карабахом,где рванет в ближайшее время?

Интересно мнение участников с процентной оценкой вероятности.

Можно было бы потом в конце года подвести итоги конкурса "Нострадамус 2021".

На мой взгляд есть перспективы эскалации на Донбассе. в Приднестровье, в Ливии. Это из ожидаемых. Думаю мы увидим очередные эскалации между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем. Не исключена и наступательная операция САА в Идлибе, а также очередной бросок "друга Реджепа" на курдов. Думаю, к текущим локальным войнам добавится 2-3 новых. Кроме того, в отличие Трампа, демократы явно не будут сдерживаться в плане ведения агрессивных войн, так что не исключал бы какой-нибудь новой американской военной авантюры.

Как вы объясните — отчего человек который решил посвятить свою шаурмячную Сталину так недоволен лайт-версией беззакония, которое было так обычно для "органов" как раз при Сталине?

«Меня незаконно удерживали в отделе полиции. У меня забрали паспорт, мобильный телефон, мне пришлось упрашивать сотрудников полиции, чтобы они позволили мне позвонить моему отцу, чтобы родители не переживали. И они после моих долгих упрашиваний согласились только на громкой связи это все сделать. Но это вопиющий акт беззакония. Меня вчера пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать, они сказали: это будет сделано или с тобой, или без тебя.

– Вы требовали обоснований? Что они отвечали?

– Ничего конкретного. Все было просто на словах. Ты ненормальный такое открывать? Ты с головой, мол, дружишь? Тебя закроют»

А дело в том, что беззаконие осуществляется в рамках капиталистической системы, где человека прессуют за изображение Сталина при наличие у него разрешительных документов. Беспредел? Да, беспредел. Но это беспредел капиталистический. Впрочем, владелец сам говорит, что он не коммунист, а просто использует популярный бренд. Соответственно, те идиоты, которые пытаются его закрыть, повторяют старую ошибку антисталинистов, которые искренне думали, что запретами они добьются снижения популярности товарища Сталина. Получалось же ровно наоборот – чем сильнее гнобили Сталина, тем быстрее он дорос до нынешних 60-65% популярности. Так что с точки зрения популяризации Сталина, истерика антисталинистов и тупость полиции, которая отработала заказ, лишний раз продвинула тему Сталина в общественное сознание, причем далеко за пределы сугубо сталинистских ресурсов. У нас в Севастополе, кстати, несколько лет на площади Ушакова висел портрет Сталина зазывающего в Русское бистро. И местным властям было как-то пофиг – ну зовет Сталин покушать, делов то. Никому там Сталин на деле не мешал и не мешает. Как никому кроме упоротых он не мешал в Москве. Но антисталинисты в силу своей тупости всеми силами изыскивают способы еще раз прорекламировать товарища Сталина. Они ничего не забыли и ничему не научились Пусть потом не удивляются результатам опросов. А шаурмячные со Сталиным безусловно будут. Тут как с памятниками, которые нынче просто ставят явочным порядком несмотря на противодействие.

Полковник, можете ли Вы посоветовать хорошие научные (или научно-популярные) книги по истории XIX-XX века Китая, Кореи и Японии?

P.S. И ещё дать небольшой отзыв о книгах О.Е.Непомнина по истории Китая, если знакомы с этим историком.

Ну тут у меня достаточно узкая сфера интересов – по Китаю и Японии я в основном читаю научную и мемуарную литературу посвященную китайским революциям и боевым действиям первой половины XX века – русско-японская, японо-китайская войны, первая мировая, вторая мировая, гражданская война в Китае, война в Корее. По китайской революции можно начать с Мао или с мемуаров Чжоу Эньлая. Из недавно прочитанных на тему Японии, запомнилась "Политическая стратегия Японии до начала войны" Томиоки Садатоси. Непомнина не читал. Само собой "Искусство войны" Сунь Цзы обязательна к прочтению (тем более, что там немного) – великая книга вне времени, которая повлияла на формирование моих взглядов на некоторые вопросы.

Тут Илларионову общечеловеки дело шьют.

И ты, Брут, то есть тьфу, Катон, продался большевикам..

Писал уже про это несколько раз, но еще раз отмечу. Илларионов не успел за колебаниями линии партии и теперь ему пришлось положить партбилет на стол.

Его история настолько иронична, что даже слишком уж злорадствовать не хочется. Просто идеальный модульный пример, в котором как в зеркале отразилась вся степень деградации американской демократии. Так что и от Илларионова польза есть.

Озвучьте ваш взгляд на проблему водоснабжения Крыма. Считаете ли вы, что действия Украины по перекрытию каналов являются актом войны со стороны Украины и требует ли эта проблема силового решения со стороны РФ?

Проблема есть и будет длиться она очень долго.

Решить эту проблему можно было достаточно легко при реализации проекта Большой Новороссии, но тот поезд ушел еще весной 2014 года.

Нынче же, когда говорят о том ,что если бы тогда брали Восточную Украину, это привело бы к серьезным расходам, можно заметить, что отказ от этого тоже привел к очень серьезным расходам и далеко не факт, что те гипотетические расходы перевесили бы те, которые потребовались и еще потребуются в реальности.

Естественно, перекрытие водоснабжения это акт войны и текущая реакция властей на это с моей точки зрения недостаточна (попытка залить проблему деньгами "которые не пожалеют" выглядит экстенсивным способом решения вопроса и борьбой с симптомами).

Какие книги Солженицына Вы читали?

Если читали "Красное колесо" – какие впечатления?

"Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус", "Матренин двор", "Бодался теленок с дубом", часть "Архипелага ГУЛАГ" (где-то на трети бросил).

В целом, барахло, даже если отбросить очевидное идеологическое и фактическое вранье бывшего лагерного стукача. Отношение к нему строго отрицательное, что наверное не трудно заметить по публикациям блога. Из школьной программы его конечно надо убрать, чтобы сократить количество помоев, которые закачивают в детские мозги. Но не думаю, что это произойдет при Путине.

Такой вопрос: как Борис может прокомментировать тот факт, что несмотря на россказни по телевизору про загнивающий запад и гейропу ,все у кого голова на плечах или более-менее вменяемый свалили или мечтают свалить на запад ? Я ,конечно, в первую очередь имею ввиду детей Хрущева, внучку Сталина, отпрысков нынешних депутатов, сенаторов и министров , спортсменов, разведчиков, ученых ,победителей различных олимпиад и так далее… Заранее спасибо.

Россия свободная страна. Ведь этого же хотели "борцы с коммунизмом". Тут никто никого не держит. Лично мне пофиг на тех свалил, жить нам в любом случае предстоит с теми, кто остался.

А указанные примеры лишь демонстрируют деградацию позднесоветской политической и культурной элиты, что продолжилось и позднее. Считать ли этих эмигрантов "самыми вменяемыми"? Я бы поостерегся. В большинстве знаковых эпизодов, человеческий облик подобных колбасных эмигрантов оставляет желать лучшего. Лично для меня подобная публика никогда не являлась примером или маяком истины. Интересные мне соотечественники в подавляющем большинстве живут в России.

Борис, ваше мнение – почему ни один критик Путина не готов к политической борьбе ? Например Глазьев критикуя экономическую политику не хочет входить в крупные партии и поддерживать их на выборах. Например союз Грудинина и Глазьева (просто как пример) выглядел бы намного выигрышей чем выступление Грудинина самого по себе.

Потому что внутренняя политика в стране существует в рамках управляемой демократии. Задача Администрации президента, балансировать текущую политическую систему, чтобы существующие механизмы работали, при необходимости добавляя туда новые винтики, вроде "Новых людей" или "За правду". В 2011-м году неудачно пытались вставить "Правое дело", что способствовало протестам после выборов и привело к отставке Суркова.

Соответственно, в рамках системной оппозиции никакая "готовая к политической борьбе с Путиным" партия там не появится. Нет задачи, чтобы она там появилась.

"Готовые к политическое борьбе" существуют среди несистемной оппозиции, но надо понимать, что там хватает клапанов для "выпуска пара" и имитации "решительной борьбы", потому что по большей части "несистемная оппозиция" тоже является частью системы, представляя собой дополнительный контур управления и балансировки системы. Навальный, с моей точки зрения, тоже ее часть. Полагаю, при Путине тут вряд ли что-то поменяется. Поэтому шансов у Глазьева и Грудинина прямо скажем не очень много. Вероятно, они понимают эти реалии, поэтому не сильно и настаивают. Ситуация может изменится в силу каких-то реформ сверху, в силу ослабления политической системы или же в силу какой-то перезагрузки элит. Пока что довлеет инерционный сценарий с 4-5 системными партиями в рамках уже существующего дискурса.

Никак не могу получить короткого и ясного ответа на два вопроса, вы как знаток быта и истории СССР может быть в курсе:

Почему в СССР, на протяжении бОльшей части существования, отсутствовал свободный выезд из страны для граждан, а также свободный обмен рублей на валюты капиталистических гос-в (впрочем не только капиталистических)?

*Свободный выезд из страны это значит без дополнительных согласований и получения разрешений на выезд в любое по своему желанию государство.

Пример: Получаю в посольстве Бельгии (например) визу, покупаю свободно билет на самолет в Брюссель из Шереметьево, предъявляю на пограничном контроле загранпаспорт СССР и лечу.

Без необходимости получать выездную визу.

*Свободный обмен это значит столько, сколько мне нужно.

Пример:

Получил ЗРП 700 рублей и обменял их все на баксы в Сберкассе. По официальному курсу, установленному Госбанком СССР.

П.С.

Возможно я ошибаюсь и выезд из страны для граждан СССР был абсолютно свободным. Поправьте меня тогда.

1.Потому что почти всю историю существования СССР жил в условиях враждебного окружения, что накладывало свой отпечаток на миграционную политику и поездки за рубеж. После создания СЭВ, для поездок в соц.страны были различные послабления, но жесткий режим в отношении к врагам из кап.лагеря, сохранялся большую часть существования СССР. Естественно, в случае победы СССР в Холодной войне и дальнейшего распространения социализма, выезд за рубеж смягчался бы пропорционально кол-ву стран входящих в советский блок. Кроме того, стоит помнить, что для значительной части граждан поездки за рубеж и сейчас недоступны, теперь уже по экономическим причинам.

2. Потому что таково было устройство советской экономической системы, где приток валюты на потребительский рынок не требовался. Грубо говоря, это как если бы вы купили армейский "УРАЛ", а потом задавались вопросом, а почему он не топит по шоссе как "Ламборджини Дьябло". Советская экономика строилась под определенные задачи, где нужен был "Урал", а не "Ламборджини". И эти задачи до определенного момента успешно решались, зачастую лучше, чем у владельцев "спорткаров". И главное, в чьих интересах эти машины ездили. "Урал" работающий в интересах большинства, всяко лучше гламурного "Спорткара" для явного меньшинства.

Можно ли было сделать "Урал" более удобным и эффективным? Можно и нужно. Как и в любом деле, любую систему необходимо развивать и модернизировать. Как только на это забивают, система начинает устаревать или деградировать. Что собственно и произошло при поздней КПСС (хотя проблемы начались еще с Хрущева).

При капитализме отсутствует справедливая конкуренция.

Справедливая конкуренция может существовать только при социализме.

Соответственно настоящий социализм- это справедливая конкуренция.

Если это не социализм, то тогда как называется строй при котором существует справедливая конкуренция?

Я бы не сказал, что социализм ставит целью конкуренцию, хотя она том тоже может существовать, в виде тех же соц.соревнований. Но при плановой экономике, роль конкуренции не так важна, даже если система ее допускает. Так как путь к коммунизму лежит через социализм, то очевидно, что в социалистических экономических моделях, от вопроса конкуренции никуда не деться. Относительно равные условия для конкуренции может обеспечить государство за счет антимонопольных мер. Это касается как смешанных соц.систем, так и гос.капа. Меньше регулирования, меньше равных условий, ибо капитал стремится к прибыли любой ценой, в том числе и путем обхода правил и уничтожения слабых и отстающих, оправдывая это мальтузианскими теориями. Поэтому над "эффективными бизнесменами", должно стоять государство-регулятор, которое при необходимости, бьет зарвавшихся по голове приговоривая "Конкурируй честно, дружок, а не то…" Если этого не делать, маленький "эффективный звереныш" вырастает и норовит отожрать у общества и государства все до чего может дотянуться (смотри происходящее в США с их цифровыми ТНК и смотри на Китай, где одного миллиардера расстреляли и другой то ли пропал, то ли готовится передать власть специально обученным людям).

Ваша версия – что снесло крышу "демократам" настолько, что они маниакально натягивают импичмент на Донни значит нашего Трампа? Бессмыслица же полная…

Трамп фактически помог ускорить похороны глобализма и 4 года фактически разрушал основные демократические идеологемы. Попытка уничтожить Трампа "до основания", показывает теперь ненависти к реальным последствиям деятельности Трампа, которые многие пока недооценивают. Трамп сокрушил сразу несколько основополагающих мифов – "про свободную и демократическую прессу", "про интернет свободы", "про глобальную империю", "про двухпартийный консенсус" и т.д. и т.п. И этого ему не простят. Но ирония в том, что уничтожая Трампа, демократы не укрепляют систему, а еще сильнее расшатывают ее, прежде всего на идеологическом уровне. Это прекрасно и можно лишь пожелать им успеха в деле дальнейшего "спускания с горы".

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