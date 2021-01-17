По всей Украине планируются ввести бесплатные курсы по изучению государственного языка – Кремень

17.01.2021, 11:06, Новости дня

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В 2021 году среди задач властей стоит вопрос организации на всей территории Украины бесплатных курсов по изучению украинского языка. Об этом в интервью “Укринформу” рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

“Очень актуален на сегодня вопрос организации бесплатных курсов по изучению украинского языка. К большому сожалению, сегодня действуют только курсы, организованные волонтерами, а они не могут покрыть всех потребностей государства. Поэтому среди задач на 2021 год – ввести их на всей территории Украины за счет бюджета”, – подчеркнул он.

Кремень также пожаловался, что на сегодня в Украине нет государственной программы развития и овладения государственным языком, хотя она уже должна была действовать больше года.

“Есть лишь план мероприятий по реализации стратегии, который появился в том числе в результате моего обращения к премьер-министру Украины. Также нам удалось внести изменения в регламент Кабинета Министров Украины, в соответствии с которыми все правительственные документы, которые будут касаться языкового вопроса, будут подаваться нам на согласование. Считаю, что это небольшая, но существенная победа”, – добавил омбудсмен.

16 января 2021 года вступила в силу ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она предусматривает, что все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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