 

Саммит G7 пройдет в июне – премьер Великобритании

17.01.2021, 11:06, Новости дня
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Очередной очный саммит “Большой семерки” пройдет в июне 2021 года на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (побережье Атлантического океана на юге Великобритании). Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал 16 января, сообщает Sky News. 

Начнется саммит 11 июня. Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса, сказал Джонсон. 

В состав G7, кроме Великобритании, которая сейчас председательствует в “семерке”, входят Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония. В качестве гостей участив в саммите примут Австралия, Индия и Южная Корея.

Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. В 2020 году “Большую семерку” возглавляли США. 

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Саммит так и не состоялся. 

С критикой инициативы Трампа пригласить Россию выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7. 

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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