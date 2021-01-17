Мнение: Отчаянный порыв еврейского народа

17.01.2021, 11:04, Разное

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Прочитал тут про вакцинирование в Израиле. Мама дорогая! Да там – реальная армейская операция в масштабах страны. Просто – решили привить ВСЕХ, да и вся недолга. Я еще грешным делом думал, что была некая сделка – типа, мы вам всю свою страну для опытов, а вы нам зато вакцины бесплатно или хотя бы со скидкой; да что вы – ничего подобного! НАОБОРОТ: Израиль даже переплатил втридорога!

“В Израиле не стали дожидаться собственной вакцины (ее появление ожидается в июне-июле), а стали закупать в массовых количествах импортные. Очевидно, серьезно переплатили (писали, что чуть ли не вдвое-трое за Pfizer), чтобы быть среди первых и получить в достаточных количествах. Вакцинирование одного израильтянина (то есть два укола) обходится в 47 долларов. Но гораздо более существенные выгоды принесет компаниям-производителям возможность использовать Израиль в качестве испытательного полигона и рекламной площадки”.

Вопрос: а как же удалось загнать известный народ, про который не зря говорят, что “два еврея – три мнения” – на массовое привитие? И тут ответ ясен: для того, чтобы израильтяне стали шелковыми, их в течение всего года последовательно задолбали и непрерывно ставили раком. “…израильтяне не самый послушный народ. За время пандемии полиция выписала полмиллиона штрафов за нарушение карантинного режима, выйдя по этому показателю на 1-е место в мире на душу населения”. Каково?! 1 место в мире – не баран начхал. И даже сейчас израильтян “держат в форме” – в стране очередной карантин, закрыто примерно всё. “Сейчас в разгаре третий тотальный карантин: вновь закрыты школы и детсады, все магазины, кроме продуктовых и аптек, уровень безработицы и бюджетного дефицита зашкаливает, каждый день приносит убытки в миллиард долларов”.

То есть очень технично создана ситуация, когда выбора у населения просто нет: или иди, скотина, прививайся, или будет “ужас без конца”. Круто, что тут скажешь. Вот это я и называю “скрутить в бараний рог”. В России, конечно, по сравнению с тамошним орднунгом – санаторий.

Но сам по себе опыт, конечно, заслуживает всяческого изучения. И интересно – неужели в Израиле действительно рассчитывают уже к марту полностью выскочить из-под Железной Пяты? Всерьез полагают, что после пары неприятных уколов их всех отпустят дальше жить как жили?

Посмотрим.