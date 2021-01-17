Невролог рассказала о малоизученных осложнениях после коронавируса

17.01.2021, 11:02, Разное

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Невролог Неонила Фомина-Чертоусова в рамках интервью пояснила о пока малоизученных осложнениях, которые могут появляться после коронавируса. По ее словам, в группу риску попадают люди, имеющие сосудистые и неврологические заболевания.

Возможное обострение

Медики пока мало изучили неврологические осложнения, наблюдающиеся при COVID-19. Они могут развиваться в острый период протекания инфекции. Также есть отсроченные осложнения.

Постоянное желание спать

После перенесенного коронавируса у людей нередко возникают проблемы с центральной нервной системой. Наблюдается ухудшения сна, поражаются мышцы. В медицине даже появилось понятие «ковидаассоциируемые инсульты». При инфицировании COVID-19 риск развития подобного состояния возрастает на шесть процентов. Сам же инсульт может произойти через несколько недель после заражения коронавирусом.

В группе риска не только люди за 60

При коронавирусе хронические патологии обостряются. Часто оказывается отрицательное воздействие на периферическую нервную систему, поэтому в группе риска находятся и более молодые пациенты. Инфекция может протекать без воспаления легких, тогда не каждый поймет, что болеет. Впоследствии у пациентов онемевают стопы ног и кисти рук.

Некоторые люди с неврологическими заболевания получают терапию, подавляющую иммунную систему. Есть больные рассеянным склерозом, имеющие ревматические или же онкологические диагнозы. Медики пришли к мнению, что они находятся в группе риска во время пандемии. При лечении основной патологии за счет лекарственных средств у них подавляется иммунитет.

Советы специалиста

Врач обратилась к людям, которые, прежде всего, имеют заболевания неврологического характера. В условиях пандемии COVID-19 все они должны быть дисциплинированы. Если даже кто-то подхватил коронавирус, нужно соблюдать все рекомендации, касающиеся основной патологии.

Сейчас при любой хронической болезни важно контролировать свое состояние. Ни в коем случае нельзя забывать о ранее предоставленных врачебных рекомендациях. Например, люди с сахарным диабетом должны контролировать диету и своевременно принимать лекарства.

Если абсолютно здоровому человеку нужно придерживаться всех противоэпидемиологических мероприятий, то хронически больной пациент обязан делать это еще более тщательно.