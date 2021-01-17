 

Невролог рассказала о малоизученных осложнениях после коронавируса

17.01.2021, 11:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Невролог Неонила Фомина-Чертоусова в рамках интервью пояснила о пока малоизученных осложнениях, которые могут появляться после коронавируса. По ее словам, в группу риску попадают люди, имеющие сосудистые и неврологические заболевания.
Возможное обострение
Медики пока мало изучили неврологические осложнения, наблюдающиеся при COVID-19. Они могут развиваться в острый период протекания инфекции. Также есть отсроченные осложнения.

Постоянное желание спать

После перенесенного коронавируса у людей нередко возникают проблемы с центральной нервной системой. Наблюдается ухудшения сна, поражаются мышцы. В медицине даже появилось понятие «ковидаассоциируемые инсульты». При инфицировании COVID-19 риск развития подобного состояния возрастает на шесть процентов. Сам же инсульт может произойти через несколько недель после заражения коронавирусом.

В группе риска не только люди за 60

При коронавирусе хронические патологии обостряются. Часто оказывается отрицательное воздействие на периферическую нервную систему, поэтому в группе риска находятся и более молодые пациенты. Инфекция может протекать без воспаления легких, тогда не каждый поймет, что болеет. Впоследствии у пациентов онемевают стопы ног и кисти рук.

Некоторые люди с неврологическими заболевания получают терапию, подавляющую иммунную систему. Есть больные рассеянным склерозом, имеющие ревматические или же онкологические диагнозы. Медики пришли к мнению, что они находятся в группе риска во время пандемии. При лечении основной патологии за счет лекарственных средств у них подавляется иммунитет.

Советы специалиста
Врач обратилась к людям, которые, прежде всего, имеют заболевания неврологического характера. В условиях пандемии COVID-19 все они должны быть дисциплинированы. Если даже кто-то подхватил коронавирус, нужно соблюдать все рекомендации, касающиеся основной патологии.

Сейчас при любой хронической болезни важно контролировать свое состояние. Ни в коем случае нельзя забывать о ранее предоставленных врачебных рекомендациях. Например, люди с сахарным диабетом должны контролировать диету и своевременно принимать лекарства.

Если абсолютно здоровому человеку нужно придерживаться всех противоэпидемиологических мероприятий, то хронически больной пациент обязан делать это еще более тщательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Пустая жертва – Личное мнение

14.09 / Встреча Путина и Лукашенко “один на один” вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?

05.07 / Мнение: Коронавирусная стрижка

13.10 / Светлану Владимирскую с пневмонией на самолете доставили из общины в больницу

27.10 / Нателла Крапивина призналась, что их творческий тандем спасла Светлана Лобода

10.08 / Ученые доказали сожжение Иерусалима Вавилоном при помощи магнитного поля

02.10 / Мнение: Боевые действия в Карабахе. Видео. 01.10.2020

14.08 / Скандалы: Особенности информационного труда журналистов «Ведомостей»

24.09 / В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

22.10 / Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска