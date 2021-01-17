Хирурги поставили Эвелине Бледанс диагноз по фото

17.01.2021, 11:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хирурги поставили ведущей и актрисе Эвелине Бледанс диагноз по ее фото. По их словам, в дальнейшем знаменитости придется преодолевать очень серьезные проблемы, чтобы сохранить свои шикарные формы.

Откровенные снимки

Эвелина Бледанс любит публиковать откровенные снимки на своей странице в социальной сети Instagram. Она не раз показывала свою подтянутую фигуру и пышную грудь. Недавно пользователи вместо того, чтобы оставить положительные комментарии, написали массу критики. По их словам, в возрасте Эвелины Бледанс нужно думать не об эротике. Врачи и вовсе поставили знаменитости неутешительный диагноз, глядя на снимки.

Недовольство формами

После рождения сына Семена грудь Беладнс потеряла форму. Знаменитость даже была уверена, что из-за ее внешнего вида начали рушиться отношения с молодым супругом Александром Семиным. Тогда Бледанс посчитала, что уместным будет вставить искусственные имплантаты. Она нашла пластического хирурга и обратилась к нему за помощью. Несмотря на это, расставания с Александром Семиным избежать не удалось.

Врачи считают, что Эвелине Бледанс не нужно гордиться результатами пластической операции. От природы ее грудь имеет своеобразную форму. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, в ходе проведения операции врачу нужно было учесть данную особенность. Если бы это было сделано, то грудь артистки смотрелась бы более привлекательно.

Нужна повторная операция

Просматривая фотографии Эвелины Бледанс в Instagram, медик решила, что ей в ближайшее время потребуется повторная операция. Якобы у актрисы начался птоз молочных желез. При таком состоянии грудь постепенно опускается.

Все тонкости хирургического вмешательства нужно обсуждаться с врачом. Однако эксперт с точностью заявила, что проблема только усугубится, если не уделить ей сейчас необходимого внимания.

Омоложение

Эвелина Бледанс не скрывает, что применяет различные методы, чтобы выглядеть молодо. Многие ей дают чуть больше 30 лет, хотя на самом деле актрисе уже исполнился 51 год. Бледанс старается регулярно посещать спортивный зал и правильно питаться.

Пластический хирург порекомендовала знаменитости перестать злоупотреблять филлерами. Последние обычно приводят к истончению кожного покрова. Лучше перейти на процедуры аппаратной косметологии, несмотря на их высокую цену.