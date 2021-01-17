Apple готовит для iPhone подэкранный сканер отпечатков и гибкий складной дисплей в отдалённом будущем

17.01.2021, 11:02, Разное

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Стали известны подробности подготовки нового поколения iPhone, скоро в нем может появиться подэкранный сканер отпечатка пальца. Кроме того, в отдаленном будущем устройства от Apple оснастят складным гибким дисплеем.

С момента появления в 2007 году iPhone стал лидером тенденций в создании смартфонов. Однако в настоящее время продукты компании Apple потеряли лидерские позиции во внедрении инноваций, уступив своим конкурентам. Об оснащении девайса подэкранным дактилоскопом и фронтальной камерой говорят уже порядка пяти лет. Однако несмотря на наличие подобных технологий у других производителей, «яблочные» гаджеты все еще используют морально устаревшие решения. Технологический отдел издания Bloomberg узнал новые подробности о разработках корпорации Apple. По данным его руководителя Марка Гурмана, уже тринадцатая модификация iPhone отличится от предыдущих версий встроенным под экран сканером отпечатков пальцев. Кроме Touch ID американский IT-гигант готовит также выпуск гибкого смартфона.

Большие перемены в производстве iPhone уже давно назрели, и очередное их откладывание в условиях конкурентного рынка может существенно навредить компании. Ряд конкурентов не только создали дебютный девайс, но уже готовят второе поколение складывающегося телефона. В Apple, по информации техноблогеров, сейчас уже приступили ко внутренним испытаниям панели аппарата с гибким дисплеем. При этом инсайдеры заверяют, что сам полноценный рабочий прототип смартфона до сих пор еще не сделан. В продажу «яблочная» корпорация выпустит несколько моделей складных iPhone, один из которых получит 6,7-дюймовую диагональ в развернутом состоянии. Но, как предполагает Гурман, само производство может быть начато через несколько лет, также не исключено, что подобный гаджет так и не смогут выпустить в релиз.

Относительно выпуска популярного смартфона в 2021 году эксперт предполагает изменение его названия, новая линейка может стать iPhone 12S вместо ожидаемой iPhone 13. Визуальных инноваций в ней будет не так уж и много, однако дактилоскоп разместят впервые под дисплеем именно в этой серии. При этом вместе с интегрированным сканером отпечатков пальцев в ней останется и технология Face ID для идентификации пользователя по лицу. В Сети активно обговаривают информацию, предоставленную Марком Гурманом, это авторитетный специалист техносферы, имеющий на своем счету множество сбывшихся прогнозов, потому большинство ресурсов уверены в точности его данных.