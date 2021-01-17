Аэропорт Краснодара задержал рейсы из-за снегопада

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17.01.2021, 11:00, Новости дня
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Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку рейсов с 8.30 до 13.00 мск. Все несостоявшиеся рейсы планируется перенести на вторую половину дня.

Международный аэропорт Краснодара был вынужден приостановить прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада, информирует ТАСС.

Уточняется, что аэропорт ограничил работу с 8.30 до 13.00 (время совпадает с московским). Рейсы, которые были назначены на утро, состоятся во второй половине дня. Всего на прилет и вылет задержано более 10 рейсов.

Сильный снегопад начался еще ночью, аэропорт направил все силы на расчистку взлетной полосы и рулежных дорожек.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.



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