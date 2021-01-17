В РФ за сутки зарегистрировали 23,5 тыс. случаев коронавируса

17.01.2021, 11:00, Новости дня

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За последние сутки в РФ зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 23 тыс. 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2849 (12,1%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение РИА «Новости».

За все время в РФ зафиксировали 3 млн 568 тыс. 209 случаев COVID-19.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

За прошлые сутки в РФ выявили 24 тыс. 92 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.