При пожаре в Татарстане погибли двое детей

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17.01.2021, 11:00, Новости дня
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При пожаре в частном доме в Татарстане погибли двое взрослых и двое детей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Двое взрослых и двое детей 2008 и 2012 годов рождения погибли при пожаре в Татарстане.

В Верхнеуслонском районе Татарстана при пожаре погибли двое мужчин и два мальчика, информирует ГУ МЧС по Татарстану в своей группе во «ВКонтакте».

Спасатели на месте не обнаружили открытого горения, наблюдалось сильное задымление. Пожарные обнаружили одного мужчину без сознания, которого сразу передали медикам. Мужчина скончался по пути в больницу. Чуть позже был обнаружен еще один мужчина и двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Медики констатировали их смерть.

Дом, в котором произошел пожар, использовался в качестве дачи. В МЧС выделили несколько версий возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Напомним, в субботу в Твери при пожаре погибли четыре человека.



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