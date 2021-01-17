Мнение: Взлетная? Или посадочная?
17.01.2021, 10:54,
Разное
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Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Внуково» сегодня вечером для Навального, по всей видимости, станет посадочной. Или я не прав?
Дмитрий Быков стихи написал про возвращение Навального, и про то, ехать или не ехать во Внуково, встречать Навального.
В семь двадцать он приедет,
Коварный прохиндей,
И сразу же отцедит
Людей от нелюдей.
Добавлю эпатажно,
Любя смущать умы:
Каков он есть — неважно,
Важней — какие мы.
Мы ведаем, ученые:
Мир движим только бреднями,
Чем больше обреченными,
Тем более победными.
Чего бояться, Боже, нам,
Когда и так уж в пасти я?
Чем дело безнадежнее,
Тем сладостней участие.
Все сбудется по Летову —
Убей в себе орду.
Поэтому, поэтому
Кто как,
А я пойду…
Полностью – здесь…
В аэропорту, видимо, будут произведены и задержания встречающих. Это будет что-то типа зачистки…. на всякий случай.
К слову, вчера вечером выложил текст Юля. Текст попал в ТОП-25.
Но ночные дежурные ЖЖ убрали «Юлю» из ТОПа. Потому что взбзднули? Или потому что цензура? Или это была зачистка ТОПа…. на всякий случай?
Фотография Алексея Навального отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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