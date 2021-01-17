Мнение: Взлетная? Или посадочная?

17.01.2021, 10:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Внуково» сегодня вечером для Навального, по всей видимости, станет посадочной. Или я не прав?

Дмитрий Быков стихи написал про возвращение Навального, и про то, ехать или не ехать во Внуково, встречать Навального.

В семь двадцать он приедет,

Коварный прохиндей,

И сразу же отцедит

Людей от нелюдей.

Добавлю эпатажно,

Любя смущать умы:

Каков он есть — неважно,

Важней — какие мы.

Мы ведаем, ученые:

Мир движим только бреднями,

Чем больше обреченными,

Тем более победными.

Чего бояться, Боже, нам,

Когда и так уж в пасти я?

Чем дело безнадежнее,

Тем сладостней участие.

Все сбудется по Летову —

Убей в себе орду.

Поэтому, поэтому

Кто как,

А я пойду…

Полностью – здесь…

В аэропорту, видимо, будут произведены и задержания встречающих. Это будет что-то типа зачистки…. на всякий случай.

К слову, вчера вечером выложил текст Юля. Текст попал в ТОП-25.

Но ночные дежурные ЖЖ убрали «Юлю» из ТОПа. Потому что взбзднули? Или потому что цензура? Или это была зачистка ТОПа…. на всякий случай?

Фотография Алексея Навального отсюда