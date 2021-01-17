Почему провалилась вакцинация? – Личное мнение

17.01.2021, 10:48, Разное

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В России развернулась прививочная кампания. Вакцину от коронавируса можно сделать уже даже в ГУМе.

Если ты ИП, самозанятый или просто человек с улицы — приходи и делай. В столице начнут работать мобильные пункты, вакцин на всех хватит.



Фото: Соцсети

Откуда такой переизбыток при небольшом пока производстве? Ответ, как мне кажется, кроется в самом вопросе: а готовы ли вы привиться?

На днях провела опрос в Телеграм-канале. Чуть более 10% хотят прививку, 12 процентов ещё не определились, а почти 80 сказали твёрдое нет вакцине.

https://t.me/lenamiro/7955

Отсюда, наверное, и переизбыток — большинство людей прививаться не хочет.

Дураки, что ли? Я думаю, нет.

Как я понимаю, большинство уже переболело. Основная масса — бессимптомно или в лёгкой форме. Все эти сбросы, что вакцина эффективнее естественного постинфекционного иммунитета — ну, кто в это поверит в век, когда Википедия в открытом доступе?

Совершенно очевидно, что нет ни одной болезни, вакцина от которой вырабатывала бы более стойкий иммунитет, чем сама болезнь.

А если ты уже переболел, зачем тебе вакцина? Смысла в ней на ближайший год, а то и больше, попросту нет.

Конечно, будет ещё третья волна, как в случае с «испанкой» — в феврале-марте «доболеют» те, кто не болел. А потом, сформировавшийся иммунитет не даст распространяться коронавирусу, а вакцина — к сожалению, её поздно сделали, и она уже не окажет никакого влияния на пандемию.

Нет, наверное, те, кто не болел, могут её сделать. Вирус, хоть и ослаб, всё равно неприятный. Но проблема в том, что переболели-то уже многие, а к весне переболеют так и вовсе все.

Впрочем, не исключаю, что некоторые отказываются от вакцинации по другим причинам: кто-то чипов боится, кто-то уколов.

А почему вы не вакцинируетесь от коронавируса?

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