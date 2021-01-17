 

Почему провалилась вакцинация? – Личное мнение

17.01.2021, 10:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России развернулась прививочная кампания. Вакцину от коронавируса можно сделать уже даже в ГУМе.

Если ты ИП, самозанятый или просто человек с улицы — приходи и делай. В столице начнут работать мобильные пункты, вакцин на всех хватит.


Фото: Соцсети

Откуда такой переизбыток при небольшом пока производстве? Ответ, как мне кажется, кроется в самом вопросе: а готовы ли вы привиться?

На днях провела опрос в Телеграм-канале. Чуть более 10% хотят прививку, 12 процентов ещё не определились, а почти 80 сказали твёрдое нет вакцине.

https://t.me/lenamiro/7955

Отсюда, наверное, и переизбыток — большинство людей прививаться не хочет.

Дураки, что ли? Я думаю, нет.

Как я понимаю, большинство уже переболело. Основная масса — бессимптомно или в лёгкой форме. Все эти сбросы, что вакцина эффективнее естественного постинфекционного иммунитета — ну, кто в это поверит в век, когда Википедия в открытом доступе?

Совершенно очевидно, что нет ни одной болезни, вакцина от которой вырабатывала бы более стойкий иммунитет, чем сама болезнь.

А если ты уже переболел, зачем тебе вакцина? Смысла в ней на ближайший год, а то и больше, попросту нет.

Конечно, будет ещё третья волна, как в случае с «испанкой» — в феврале-марте «доболеют» те, кто не болел. А потом, сформировавшийся иммунитет не даст распространяться коронавирусу, а вакцина — к сожалению, её поздно сделали, и она уже не окажет никакого влияния на пандемию.

Нет, наверное, те, кто не болел, могут её сделать. Вирус, хоть и ослаб, всё равно неприятный. Но проблема в том, что переболели-то уже многие, а к весне переболеют так и вовсе все.

Впрочем, не исключаю, что некоторые отказываются от вакцинации по другим причинам: кто-то чипов боится, кто-то уколов.

А почему вы не вакцинируетесь от коронавируса?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Активисты ОНФ устроили новогодний праздник в благотворительном приюте

28.08 / В Белоруссии построят лагеря трудоустройства для безработного населения

31.08 / Марсоход NASA зафиксировал над кратером Красной планеты загадочного пыльного “дьявола”

06.09 / В России третий день подряд регистрируют более 5 тысяч случаев заражения COVID-19

25.12 / В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом

28.08 / Изнасиловали трубой и убили – Личное мнение

09.01 / В Индонезии таинственно исчез самолет с пассажирами: началась спасательная операция

11.09 / Эксперт: уронивший Белоруссию в долговую яму Лукашенко оставил семьи без сбережений

23.11 / Сын звезды «Сватов» Федора Добронравова считает отца «ужасным» дедом

09.09 / Мнение: Митинг в поддержку Колесниковой в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска