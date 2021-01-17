Мнение: О теневой подготовке сменщицы Путина

17.01.2021, 10:36, Разное

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Итак, Алексей navalny Навальный возвращается.

В очередной раз подтверждается тезис о том, что #Россия – страна возможностей для некоторых и неожиданностей для всех остальных. Новые шокирующие подробности из околовластных коридоров и кулуаров дают к тому все основания. А, главное, опять всё ловко провёрнуто. Классическая операция под прикрытием.

Итак, пока мужики гадали, кто же станет преемником нынешнего российского президента Владимира Путина и его сменщиком, на сцене появилась… сменщица!

Нет-нет, конечно и раньше ходили разговоры, что трон может в итоге заполучить m-me Алина или, что вероятнее, одна из дочек. Но больше, как прикол. Теперь же и вовсе выясняется, что смотреть надо было совсем не туда.

А в прямо противоположную сторону.

Некое издание Daily Storm сообщило со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что

Юлия Навальная, супруга Сами-Знаете-Кого «с большой долей вероятности» будет… баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году. По тем же сведениям, она будет выдвигаться по одному из московских одномандатных округов. Предположительно, это может быть Нагатинский избирательный округ. В нынешнем созыве оттуда в Госдуму избиралась Елена Панина из «Единой России».

При этом содействие в выдвижении новой оппозиционной звезды может оказать старая оппозиционная партия «Яблоко». Она сейчас является единственной либеральной партией, которая может выдвигать кандидатов без сбора подписей. Такую лазейку грех не использовать.

Нынешний председатель «Яблока» Николай Рыбаков подчеркнул, что в партийном стоп-листе практически нет людей, а навскидку из тех, с кем они точно не будут сотрудничать, назвал только Анатолия Чубайса. В отношении жены Алексея navalny Навального он высказался дипломатично: «Юля была членом «Яблока», … ей близки идеи и стремления партии». Типа, не совсем левый кандидат.

Также лидер «Яблока» отметил, что именно его партия станет базовой платформой для выдвижения оппозиционных политиков либерального толка. Ходят разговоры, что «яблочники» организационно поддержат на грядущих парламентских выборах Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Андрея Пивоварова и Юлию Галямину.

Также по информации Daily Storm, в Администрации президента принято решение не мешать Юлии Навальной принимать участие в выборах. С другой стороны, и о том, что она реально станет депутатом, речи якобы не идёт. Так же было на выборах мэра в 2013 году, когда самого Алексея Навального допустили до участия в кампании в качестве оппозиционного конкурента столичного градоначальника, несмотря на уголовное дело «Кировлеса». Спустя пять лет после тех очень мэрских выборов их победитель, Сергей Собянин рассказал, что участие оппозиционера было санкционировано Кремлём.

Несколько недель назад Алексей Навальный призвал Европарламент не признавать думские #выборы 2021 года и даже ввести #санкции против российских олигархов, если #оппозиция не сможет полноценно участвовать в избирательной кампании. Делая такое рискованное – с точки зрения собственных электоральных перспектив – заявление, он явно расчищал кому-то путь в Думу. Теперь стало понятно, кому: едва ли «Парень, который выжил» стал бы рисковать всей своей политической карьерой ради Дмитрия Гудкова…

По всей видимости, возможное выдвижение Юлии Навальной в депутаты Госдумы – лишь первый шаг на долгом пути. Уж больно хорошо она вписывается в уже известный шаблон: образцовая домохозяйка, жена и мать, а по совместительству – верная спутница оппозиционного #политика, его крепкий тыл. С учётом наметившейся тоски электората по новым лицам и новым образам – вполне рабочая идея. И для начальной раскрутки тоже хорошо.

Ну а дальше – прав был белорусский президент Александр Лукашенко – всё может пойти по уже обкатанному сценарию. Только что антироссийские санкции могут быть жёстче, нежели антибелорусские. Ну так и ставки совсем другие.

Итак, станет ли Юлия Навальная российской Светланой Тихановской или российской же Корасон Акино?

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