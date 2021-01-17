Языковой омбудсмен объяснил, когда в Украине могут обслуживать клиента не на государственном языке

17.01.2021, 10:12, Новости дня

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Сотрудники сферы обслуживания в Украине могут общаться с клиентами не на украинском языке по просьбе самого клиента. Об этом в интервью “Укринформу” рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

“В статье 30 указано, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Поэтому с этим нет никаких проблем”, – отметил он.

Вместе с тем, Кремень добавил, что с обслуживанием на украинском проблем быть не должно, так как для этого достаточно выучить 50–100 слов.

“Тем, кто не может понять, что сфера обслуживания – это не высокие технологии и не классика мирового искусства, я всегда говорю: подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость изучить 50–100 слов или фраз и тем самым обеспечить своего клиента – гражданина Украины необходимой информацией или услугами на государственном языке”, – подчеркнул омбудсмен.

16 января вступила в силу ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она предусматривает, что все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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