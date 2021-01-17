Гарик Харламов может снова жениться после развода с Кристиной Асмус

17.01.2021, 10:08, Разное

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Юморист Гарик Харламов может снова жениться после развода с Кристиной Асмус. Эпатажная певица Милена Дейнега заявила о желании выйти замуж за комика. Об этом она пояснила в социальной сети Instagram.

На днях Гарик Харламов был замечен на дне рождении продюсера и концертного директора Алексея Новацкого. На ролике, который обнародован на странице Милены Дейнеги в соцсети, видно, как она выясняет отношения с комиком. Артистка напомнила бывшему мужу Кристины Асмус, что недавно тот опубликовал в Instagtam ролик из выпуска «Давай поженимся!». На нем Дейнега выступила в роли Снегурочки. Харламов, в свою очередь, объяснил, что не мог пройти мимо этого видео, тем более при участии певицы. Эпатажная артистка оценила комплимент резидента Comedy Club, она призналась ему в любви и поцеловала в щеку. Также Дейнега заявила, что выйдет за него замуж, поскольку комик является крутым.

Сам же Харламов не стал сопротивляться натиску певицы. Он с удовольствием принял ее поцелуй в щеку. Пара на вечеринке обнималась и с удовольствием позировала фотографам.

Развод с Кристиной Асмус

Сейчас Гарик Харламов является одним из самых завидных женихов в отечественном шоу-бизнесе. О своем расставании с актрисой Кристиной Асмус он рассказал минувшим летом. Официально пара оформила развод спустя несколько месяцев.

У Асмус и Харламова осталась общая дочь Анастасия. В начале января она отметила 8-летие. Девочка ходит в элитную школу в Барвихе. К слову, в этом элитном поселке актриса проживает вместе с наследниками. После развода ей достался таунхаус, который приобрел Харламов в браке. Пара никак не комментирует причины развода. После расставания Харламов и Асмус сохранили приятельские отношения ради дочери. Звездный отец посещает все семейные праздники. Недавно вместе с Асмус и дочерью комик ходил в кино.

Актриса после развода сменила цвет волос – она стала брюнеткой. Асмус призвала не связывать данное событие с тем, что произошло расставание с Гариком Харламовым. На изменение во внешнем виде звезда фильма «Текст» согласилась ради новой роли. В целом Асмус готова идти на многое, если того будет требовать режиссер какого-либо проекта: побриться налысо, поправиться, похудеть, сбрить брови.