В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

17.01.2021, 10:06, Новости дня

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За 16 января в Москве выпало 12 миллиметров осадков, что это почти треть от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По итогам суток выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы», – отметил Тишковец РИА «Новости».

Ранее синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.