 

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

17.01.2021, 10:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За 16 января в Москве выпало 12 миллиметров осадков, что это почти треть от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По итогам суток выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы», – отметил Тишковец РИА «Новости».

Ранее синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Стало известно об атаках талибов на базы США в Афганистане

20.09 / Fox News – американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

22.10 / Парламент Киргизии снизил избирательный порог для партий на выборах

27.12 / Рождение ребенка-киборга. Ученые нашли микропластик в плаценте беременных женщин

23.09 / На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения – штаб ООС

02.12 / Вакцину «Спутник V» получили свыше 100 тыс. человек из групп риска

11.11 / На Донбассе в результате обстрела боевиков ранения получил украинский военный – штаб ООС

28.09 / Кремль обратился к Баку и Еревану

21.12 / 1+1 – работники украинских урановых шахт начинают бессрочную акцию протеста

25.07 / Переговорами по СНВ-3 США взывают к ответственности Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска