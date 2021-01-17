 

Скончался посол РФ в ОАЭ

17.01.2021, 10:06, Новости дня
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Умер российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов, об этом сообщила сама дипломатическая миссия в социальных сетях.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в ОАЭ С.Н.Кузнецова», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Причины смерти не сообщаются.

Кузнецов был послом в ОАЭ с весны 2019 года. Он родился в 1953 году, в 1976 окончил МГИМО, с 1985 трудился на разных должностях в центральном аппарате МИД и за границей, занимал  посты Генерального консула Российской Федерации в Джидде (Саудовская Аравия) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали.



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