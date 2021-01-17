 

Боевики из гранатомета и пулемета обстреляли позиции ВСУ возле Южного – штаб ООС

17.01.2021, 9:18, Новости дня
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За прошедшие сутки, 16 января, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки Донецкой области.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет”, – добавили в штабе.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/738306713476006/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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