За сутки в Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19

17.01.2021, 9:18, Новости дня

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За прошлые сутки в Украине подтвердили 5990 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 17 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 177 детей и 236 медиков.

За сутки умерло 116 человек, выздоровело 8777 заболевших, госпитализирован 2131 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 160 682 человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

16 января в стране провели 27 975 тестирований (19 548 – методом ПЦР и 8 427 – методом ИФА). С начала эпидемии в стране сделали 5,95 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/859230181286645

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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