Эксперт считает, что приход Байдена не облегчит положение российских СМИ в США

17.01.2021, 9:14, Новости дня

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Российские СМИ не почувствуют себя свободнее в США при новой администрации избранного президента Джозефа Байдена, сообщил в интервью ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

«Нет, я думаю, что нам не надо здесь никаких надежд питать, испытывать и внушать другим. Я думаю, что ситуация будет достаточно турбулентная и в будущем», – сказал Торкунов, отвечая на вопрос о возможности прекращения притеснений российских СМИ в США при новом президенте, передает ТАСС.

По его словам, отношения РФ и США сейчас находятся «в самой крайней точке с момента распада Советского Союза». «Потребуется немалое время для их, даже не восстановления, а, во всяком случае, выведения на какой- то нормальный уровень. Поэтому я не думаю, что средствам массовой информации следует ожидать, что их жизнь будет более вольготной и им дадут возможность свободно выходить на рынок информации в зарубежных странах», – он заключил.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику.