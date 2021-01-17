Невролог рассказала об осложнениях после COVID-19

17.01.2021, 9:14, Новости дня

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В острый период заболевания коронавирусной инфекции и через какое-то время после выздоровления пациенты могут столкнуться с неврологическими осложнениями, сообщила кандидат медицинских наук, невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова.

В группе риска таких осложнений попадают люди с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой».

Среди уже выявленных проблем при перенесенном коронавирусе числятся ухудшение сна, поражения мышц. «Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше – примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», – отметила эксперт.

Также Фомина-Чертоусова рассказала, что при коронавирусной инфекции и энцелофапатии возможно быстрое развитие деменции. «Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19», – уточнила невролог.

Ранее ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. До этого британские исследователи называли симптомы постковидного синдрома.