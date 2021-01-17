 

Боевики в Кабуле застрелили двух судей

17.01.2021, 9:13, Новости дня
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В Афганистане боевики на мотоцикле расстреляли двух судей-женщин, обе жертвы погибли, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источник.

«Боевики на мотоцикле убили двух женщин-судей, ранили еще двух в районе Таймани в Кабуле», – цитирует сообщение канала РИА «Новости».

Нападавшие открыли огонь по машине, в которой были судьи. Канал Tolo News уточнил, что, по данным полиции, в ходе атаки были убиты две женщины, третья ранена. По данным этого канала, жертвами стали «государственные служащие».



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