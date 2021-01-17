«Деревенский парень» с пистолетом объяснил задержание полицией Капитолия

17.01.2021, 8:54, Новости дня

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Уэсли Алан Билер, задержанный полицией Капитолия, заявил, что просто забыл выложить оружие из машины и потерялся в Вашингтоне. Его уже отпустили из-под стражи.

Ему разрешено возвращаться в город только для появления в суде и встречи с адвокатом. По словам Билера, «это была просто ошибка». Он сообщил, что последнюю неделю работал в Вашингтоне в частной охране, его наниматель – MVP Protective Services. Мужчина заявил, что опаздывал на работу и выехал из дома, оставив пистолет в машине – в родном штате Виргиния у Билера, по его собственным словам, есть право на ношение оружия. Билер опроверг информацию о том, что у него нашли 500 патронов.

Билер сказал, что «подъехал к контрольному пункту, после того как потерялся в Вашингтоне», потому что он «деревенский парень». Он «показал инаугурационный бейдж», который ему «выдали». «Я не знаю законов Вашингтона,… я не преступник», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Напомним, СМИ сообщали, что полицией Капитолия в центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который

пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации.