Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину

17.01.2021, 8:54, Новости дня

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В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим.

Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину.

«Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание.

В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом.